Французское правительство запрещает использование английских игровых слов, таких как «киберспорт».

картина : Юбисофт

уже на века, Французская академия По сути, он курировал весь французский язык, отвечая за все, от грамматики до публикации французских словарей и выступая в качестве «официального авторитета в этом языке». Важная часть этой роли в последние десятилетия была Чтобы отразить медленное вторжение сленга и жаргона из англоязычного миракоторому французы все чаще подвергаются через фильмы, музыку, телевидение, а теперь и видеоигры.

как таковой Сторож Отчеты, который на этой неделе был расширен за счет «запрета» на использование определенных слов, связанных с играми, популярными не только в англоязычных странах, но и во всем мире. академический Нельзя запрещать употреблять слова в повседневной речи, или даже в средствах массовой информации, и это не входит в их полномочия или намерения, а запрет он Теперь «привязка к госслужащим», а это значит, что при разговоре на тему или подготовке бумаг французским чиновникам нужно находить разные способы произношения слов типа «киберспорт».

В таком случае теперь «jeu video de Competition» менее привлекательна. Облачные игры становятся jeu video en nuage, профессиональные игры — joueur professionalnel, а потоковое устройство должно называться joueur-animateur en direct.

Если вы впервые слышите об Академии, которая восходит к 1635 году, пожалуйста, не делайте это единственным, что вы о ней знаете. Они как немного дикие Ватикан для знатоков грамматики , с его сорока членами, известными как «Бессмертные», и назначенными на всю жизнь. Новые члены иногда могут отказаться от временной должности, если им не нравится человек, ранее занимавший это место, поскольку они должны «восхвалять своего предшественника на церемонии вступления в должность». И даже форму свою носят — с шпагами! — Которую вы можете увидеть ниже на фото, сделанном в 2021 году: