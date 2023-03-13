Фридман и Авен ведут переговоры о продаже доли в Альфа-банке

(Рейтер) — Банк сообщил в пятницу, что находящиеся под санкциями российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают возможность продажи своей доли в российском частном Альфа-банке давнему деловому партнеру и партнеру-основателю Альфа-банка Андрею Косогову.

Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила в четверг, что Фридман и Авин готовятся отказаться от своей косвенной доли в сделке по продаже банка за 178 миллиардов рублей (2,35 миллиарда долларов) у его кипрской материнской компании.

«Насколько нам известно, такая сделка уже прорабатывается», — сказали в Альфа-банке. «Говорить о его завершении пока рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур».

Альфа-банк попал под санкции Запада, введенные в ответ на вторжение России в Украину в прошлом году. Фридман и Авен добиваются отмены наложенных на них личных наказаний.

«Ни Андрей Косогов, ни продавец не подпадают под санкции, поэтому, вероятно, одобрение сделки иностранным регуляторам не потребуется», — заявили в «Альфа-банке».

«Главным результатом сделки, в случае ее завершения, станет то, что гражданин России, один из основателей «Альфа-Групп» Андрей Косогов, станет основным владельцем банка».

(1 доллар = 75,9000 рублей)

(Отчет Reuters под редакцией Гарета Джонса)

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