Фриц победил Пала Томми Болла в день его рождения в Санкт-Петербурге

1 из 6 Тейлор Фриц из США реагирует на теннисный матч St.Petersburg Open против Томми Пола из США в Санкт-Петербурге, Россия, в четверг, 28 октября 2021 г. (AP Photo / Дмитрий Ловецкий)

1 из 6 Тейлор Фриц из США реагирует на теннисный матч St.Petersburg Open против Томми Пола из США в Санкт-Петербурге, Россия, в четверг, 28 октября 2021 г. (AP Photo / Дмитрий Ловецкий)

Санкт-Петербург САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия (AFP) – Тейлор Фриц отпраздновал свое 24-летие, победив своего партнера по парному разряду Томми Пола со счетом 7: 6 (3), 6: 4, и вышел в четвертьфинал St Petersburg Open в четверг.

Это была горько-сладкая победа, потому что американцы – хорошие друзья.

«Это усложняет задачу – не просто еще один американец, один из моих близких друзей», – сказал Фриц пятого сеяного в своем судебном интервью. «Никогда не бывает легко играть против действительно близкого друга».

Уроженец Калифорнии вырвался вперед со счетом 3: 0 в первом сете и воспользовался ранней двойной ошибкой Пола на тай-брейке. Пол реализовал только один из четырех брейк-пойнтов.

В следующий раз Фриц встретится с австралийцем Джоном Миллманом, который продвинулся вперед, победив четвертого посева Аслана Карацева 6-3, 6-2. Карацев выиграл в воскресенье Кубок Кремля, но россиянин вышел из себя и во втором сете сыграл вничью 2: 2. Миллман, 57-й посевной, получил перерыв, когда он был оштрафован за удар ракеткой по корту после плавания с широким ударом слева в Deuce.

Поражение также стало серьезным препятствием на пути Карацева к выходу в финал ATP.

Ветеран Миллман показывает 0-5 в четвертьфинальных матчах этого года.

Еще одним сюрпризом стал голландец Ботик ван де Зандшолп, который готовился к выходу в четвертьфинал против действующего чемпиона Андрея Рублева после победы над Себастьяном Корда, занявшим восьмое место, со счетом 6: 2, 7: 5.

Ван де Зандшулп обыграл Рублева во время квалификационных раундов в Роттердаме в феврале 2017 года, когда Рублев, занимавший теперь шестое место, не входил в первую сотню.

«В наши дни все немного по-другому. Я рад сыграть завтра, и посмотрим», – сказал Ван де Зандшулп в четверг на послематчевой пресс-конференции.

Четвертьфиналист US Open Ван де Зандшулп немедленно опередил Корду, занявшего 38-е место, и сказал, что он «не давал ему бесплатных очков», ограничивая две возможности для прорыва американцев.

Марин Чилич из Хорватии и Роберто Баутиста Агут из Испании также встретятся в четвертьфинале в пятницу. Чилич обыграл Карена Хачанова, шестого посева, 6-4, 6-7 (1), 6-4, а третий посевной Баутиста Агут вытеснил американку Маккензи Макдональда 6-3 6-2.

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