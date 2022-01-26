ФРС, борющаяся с инфляцией, может объявить о повышении процентной ставки в марте

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл говорит на экране, как трейдер работает в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Манхэттене, Нью-Йорк, США, 15 декабря 2021 года. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Заявление центрального банка США должно быть представлено в 14:00 по восточному поясному времени (19:00 по Гринвичу).

Председатель ФРС Пауэлл провел пресс-конференцию

Финансовые рынки нестабильны до политического решения

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Федеральная резервная система, как ожидается, объявит в среду о планах повышения процентных ставок в марте, поскольку она сосредоточена на борьбе с инфляцией и откладывает в сторону, по крайней мере на данный момент, экономические риски, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса. Волатильность рынка, опасения Запада перед вторжением России в Украину.

(Анализ: инвесторы опасаются, что ястребиная активность ФРС повредит росту, даже с учетом следующей рецессии)

Политическое решение, которое должно быть обнародовано в 14:00 по восточному времени (19:00 по Гринвичу) после двухдневного заседания, не обязывает центральный банк США к определенному курсу действий, когда комитет по установлению ставок соберется снова через семь недель.

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Но без заметного изменения траектории экономики ФРС на своем мартовском заседании, вероятно, начнет отказываться от своей поддержки в эпоху пандемии, поскольку сочетание более высоких процентных ставок и меньшего присутствия центрального банка на финансовых рынках поможет замедлить темпы. от высоких цен.

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Встречи, которые предшествуют таким политическим акциям, обычно используются для информирования о том, что грядет.

Учитывая, что инфляция в США «очень высока», а уровень безработицы сейчас составляет всего 3,9%, председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги «будут говорить об экономике, не проявляя беспокойства по поводу инфляции, и подготовят почву для повышения ставки в марте», — пишет макроэкономист Cornerstone. Бурелли в заметке перед решением. Они также, вероятно, продолжат обсуждение Как и когда сократить огромные запасы центрального банка Казначейские обязательства и ценные бумаги с ипотечным покрытием как еще один способ ужесточения денежно-кредитной политики.

Пауэлл должен начать пресс-конференцию через полчаса после опубликования заявления. Чиновники ФРС не будут предоставлять обновленные прогнозы по экономике и процентным ставкам в среду, поэтому Пауэлл должен будет уточнить, как консенсус центрального банка согласуется с инвесторами, ожидающими более агрессивной борьбы с инфляцией, которые распродали акции США и начали повышать долгосрочные процентные ставки в этом месяце.

Ожидается, что в среду Федеральная резервная система сохранит базовую процентную ставку без изменений на уровне, близком к нулю.

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передачи больше нет

Торговля на Уолл-Стрит на этой неделе была заметно нестабильной, а индекс S&P 500 (.SPX) в этом году снизился примерно на 8%. Это, в сочетании с растущими рыночными ценами на такие вещи, как ипотечные кредиты, заставит Пауэлла провести разделительную линию между желанием сохранить восстановление экономики и одновременно подчеркнуть, что контроль над инфляцией в настоящее время является приоритетом номер один для ФРС.

«Похоже, он не нервничал из-за того, что инфляция останется высокой в ​​течение длительного времени», — писал Берли, но он оставил возможность повышения ставок быстрее, чем ожидалось, или даже больше, чем обычное повышение на четверть пункта, в качестве страховки. От хвостовых рисков инфляции, которые, очевидно, значительны».

Эти риски стали неуклонно более выраженными за последние пять месяцев. Пауэлл в августе использовал громкую речь, чтобы объяснить, почему, по его мнению, высокая инфляция будет «временной», но с тех пор Экономические данные показали обратное.

Поскольку потребительская инфляция растет на 7% в год, что является самым быстрым темпом с начала 1980-х годов, Белый дом классифицировал эту проблему как серьезный экономический риск, а для Демократической партии президента Джо Байдена — как политический риск.

Новые данные, опубликованные позднее на этой неделе, вероятно, покажут, что возобновившаяся пандемия снизила темпы экономического роста в конце 2021 года и заставила ФРС внимательно следить за показателями инфляции, которые значительно превышают ее целевой показатель в 2%.

Комфорта мало на свете. Во всяком случае, международные события рискуют ухудшиться в будущем. Строгая политика Китая по блокировке коронавируса означает, что глобальные цепочки поставок могут медленнее возвращаться к нормальной жизни, а военный конфликт между Россией и Украиной также может привести к росту инфляции.

Гита Гопинат, первый заместитель управляющего директора International, заявила МВФ во вторник после того, как Международный валютный фонд снизил свой прогноз экономического роста на 2022 год для США, Китая и мировой экономики. Читать далее

«Что касается показателей общей инфляции, это, безусловно, может поддерживать ее еще более высокий уровень в течение более длительного периода», — сказала она.

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(Обложка) Ховард Шнайдер Монтаж: Пол Симао

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