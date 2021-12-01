Фрэнсис Миллер | Новости, спорт, вакансии

4 августа 1943 г.

5 февраля 2021 г.

Фрэнсис Тереза ​​Миллер, урожденная Трамонтана, родилась в августе 1943 года в Аламеде, штат Калифорния, и умерла 5 февраля 2021 года, мирно дома в окружении любящей семьи, после храброй битвы с раком.

Я вырос в Аламеде, учился в начальной школе Святого Иосифа, а затем в средней школе Нотр-Дам и очень любил сестер Нотр-Дам-де-Намюр. У нее было много друзей среди детей в школе и по соседству, а также большая любящая семья со многими дядями и тетями.

Она окончила колледж медсестер Провиденс и с любовью рассказывала о своем времени, проведенном с молодыми матерями-одиночками в Booth Memorial, а также о своих годах в больнице Херрик в Беркли, где у нее сложились отношения на всю жизнь с некоторыми из своих самых близких друзей. Оба ее ребенка стали дипломированными медсестрами по стопам своей матери. Во время учебы в школе медсестер она встретила любовь всей своей жизни, Рэнди Миллера из Джеймстауна, штат Нью-Йорк. Ее мать, отец, бабушка и дедушка, тети и дяди выросли в Джеймстауне, а также переехали в район залива Сан-Франциско во время World Вторая война. Во-вторых.

После того, как Фрэн и Рэнди поженились, они провели полтора года в Германии, где Рэнди работал русским переводчиком в армии США. Здесь у пары родилась дочь Тереза, а после возвращения в Калифорнию пара поселилась в Аламеде, и семья росла с сыном Полом.

Семья была всем для Фрэн. В детстве она проводила много времени со своими бабушкой и дедушкой, Грейс и Сэмом, ее родителями, Роуз и Джозеф, тетей Джин и дядей Биллом. Фрэн и Рэнди хорошо заботятся о членах своей семьи, когда они становятся старше. Фрэн и Рэнди любят путешествовать с родителями Рэнди, Полом и Эдит, а также из Джеймстауна и Лейквуда, а также с друзьями. Они любили Новый Орлеан как такое особенное место. Им понравились прогулки на пароходе, которыми они наслаждались вместе. Они стали очень активными танцорами и проводили много выходных в трейлерах в районе Северной Калифорнии, посещая трехдневные танцы. Фрэн присоединился к Лигуре и Коломбо со своей дочерью Терезой, чтобы отпраздновать и принять ее итальянское наследие. Позже Фрэн вернулся в школу и получил степень бакалавра медицинских наук. Она продолжала работать в Медицинском центре Alta Bates Summit в Беркли в качестве медсестры психиатрической больницы до 2010 года. После выхода на пенсию она и Рэнди продолжили свой очень активный график кадрила, а также научились танцевать, завоевав много новых друзей. Фрэн была самым красивым и напыщенным поваром и так любила кулинарные книги, что у меня была внушительная коллекция. Она также была лучшим слушателем с добрым и сострадательным слухом. К тому же Фрэн была швеей высочайшего уровня, независимо от того, чем сейчас занимается ее проект: школьная форма, выпускные платья или костюмы танцевального клуба — она ​​умела шить все, что угодно.

Ее муж Рэнди выжил; его сын Пол и жена Тереза ​​Эйлин; и его сын Чарли. дочь Тереза ​​Мария и партнер Брюс и их два сына: Аарон (Кейт) и Ной (Ханна); Друг, Бинди. И многие другие, которые будут так скучать по ней каждый день, но ей повезло, что она ее любит.

Семья Миллер хотела бы поблагодарить всех за поддержку в течение двух лет лечения Фрэн в Санта-Монике. Она похоронена на кладбище Святой Марии в Окленде, Калифорния, рядом с ее матерью, отцом, тетей, дядей, бабушкой и дедушкой.

Мы, члены семьи, считаем себя самыми счастливыми людьми, которые близко разделяют свою жизнь в хорошие и трудные времена, большинство из нас уже более полувека. Она была исключительно добрым и любящим человеком и обогатила нашу жизнь, просто находясь с нами. Мы продолжим жить без нее, но с ее духом, парящим над нами, чтобы помочь нам оставаться такими, какими она хочет, чтобы мы были, и с надеждой и верой в то, что однажды мы снова будем с ней в лучшем месте.