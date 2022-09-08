Фрэнсис Тиафо вышла в полуфинал US Open

НЬЮ-ЙОРК. В интервью Джону Макинрою о том давлении, которое он испытывает, будучи последним американцем, стоящим на Открытом чемпионате США, Фрэнсис Тиафо выразила теннис мерцанием слов. Тиафо знал об опасностях, связанных с его выступлением на турнире Большого шлема в этом году, поскольку это имеет отношение к мужскому теннису США: ни один американец не выигрывал со времен Энди Роддика в 2003 году во Флашинг-Медоуз или любом другом крупном турнире. Ни один американец не выходил в полуфинал со времен Роддика в 2006 году. До того, как Тиафо победил Рафаэля Надаля в понедельник и вышел в четвертьфинал, последний американец, вышедший в четвертьфинал, был в 2018 году, когда дебютировал Джон Иснер.

«Честно говоря, это звучит странно, мне на самом деле все равно!» Сказал Тиафо, хихикая в ESPN, в то время как Макинрой недоверчиво заикался. «Я счастлив — я хочу выиграть для себя, я не хочу всех этих 19-летних — и тогда я такой: «Да! Вам больше не нужно это слышать! «

«Рафа и эти ребята выигрывали турниры Большого шлема, мне все равно, какой у вас был флаг. Но сейчас есть шанс, и я хочу это сделать. Думаю, в этом году у меня получится».

На стороне Фрэнсиса Тиафо болельщики US Open и Леброн Джеймс.

Тиафо играл с несколькими сильными эмоциями, которые подпитывали его в среду, которая была либо самой важной, либо второй по значимости игрой в его карьере, в зависимости от того, насколько победа в понедельник соответствовала его машине. Чувство свободы и уверенности в себе помогли ему выиграть со счетом 7-6 (7-3), 7-6 (7-0), 6-4 над 11-й ракеткой мира Андреем Рублевым, выведя его на свой первый крупный турнир. полуфинал своей карьеры. READ Дзюба близок к России и установил рекорд - 2: 1 над Словенией | Buffalo Sports

«Величайший день в моей жизни», — сказал Тиафо о своей победе над Надалем. «…Знаешь, в ту ночь я не мог спать по-настоящему — прошлой ночью я хорошо спал».

Хочет 24-летний игрок это слышать или нет, но он также является первым американцем, дошедшим до полуфинала Открытого чемпионата США за 16 лет. Он стал первым чернокожим, вышедшим в полуфинал Открытого чемпионата США после Артура Эша в 1972 году.

Он выходит вперед, чтобы сразиться либо с четвертой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, либо с 13-й ракеткой мира Янком Сенером в пятницу, поскольку мужской турнир открыт для прогресса. Ни у одного из оставшихся пяти игроков, стоящих здесь, нет трофея Большого шлема. Один из них, норвежец Каспер Рууд, сеяный под седьмым номером, ни разу не выигрывал турниры выше самого низкого уровня в трехуровневой рейтинговой системе ATP.

Из архива: Фрэнсис Тиафо, невероятное чудо тенниса.

У Радда есть шанс стать номером один на закрытии US Open.

Почему Тиафо не думает, что сможет все вынести?

Уроженец Хайяттсвилля, штат Мэриленд, выглядел легко и непринужденно, играя под закрытой крышей на стадионе Артура Эша, особенно по сравнению с Рублевым. Россиянин пытался преодолеть горб в четвертьфинале турнира Большого шлема — теперь он без побед достиг шестого места.

Однако на бумаге 24-летний Рублев представлял серьезную угрозу. Он обладает мощным форхендом и способностью размещать его в любом месте, где он пожелает в данный момент. У него богатый игровой опыт: победы над Роджером Федерером (в 2019 году), Надалем (в 2021 году на грунте) и Новаком Джоковичем (в этом году).

Тиафо, занявший 26-е место в мире, казался невозмутимым. Как и в случае с Надалем, он сохранял хладнокровие на протяжении первой серии прорывов, когда розыгрыши были короткими, а победителей было много. Служба Тиафо была стабильной с самого начала, в среднем 121,9 миль в час. Проведите 18 тузов. READ Артур Петтербиев - «монстр», который будет «преследовать вас», - говорит Тодд Дубафф из Top Rank. Будет ли драться Сол «Канело» Альварес? | новости бокса

Его подача помогла ему выйти вперед со счетом 4: 2 на тай-брейке, после чего хвастовство немного охладило его, и он был пьян на стадионе Артура Эша, начав скандировать «Пойдем, Фрэнсис», пронизывая все остальные крики.

Тиафо праздновал просто и эффектно: здесь он напрягал мускулы, а там просил больше шума толпы. После особенно поразительного кадра он высоко поднял руку, как будто приправлял блюдо, потому что на это блюдо он положил что-то лишнее.

«Я чувствую, что именно поэтому ты усердно тренируешься», — сказал он. «Покажи миру, на что ты способен. Не стесняйся этого. Действуй».

Рублев тем временем пил от смеси гнева и тоски. Как новичок номер один, который также проиграл Тиафо в четвертьфинале чемпионата среди мальчиков 2014 года, россиянин был известен своими эпическими истериками на корте.

В среду он ударил битой по ноге, уступив 4:0 на тай-брейке второго сета. Я клянусь в его коробке. А в третьем он, казалось, укусил теннисный мяч, прежде чем зарыться лицом в полотенце, чтобы заплакать, красные круги вокруг его глаз стали фиолетовыми.

Тиафо был так расстроен. Он пошутил, что тай-брейк 7:0 во втором сете был лучшим, что он когда-либо играл в своей жизни. Но это был не просто прорыв, это были идеальные 2 часа 36 минут.

Он выиграл 88 процентов своей первой подачи, спас все четыре брейк-пойнта, с которыми столкнулся, и, взяв еще два слайда, закрепил рекорд тай-брейка 6-0 на Открытом чемпионате США в этом году.

Тиафо завершил матч ударом головой, а затем издал мощный рев, не обремененный прошлым и озабоченный только своим будущим.