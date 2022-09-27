ФСБ России задержала и выслала консула Японии по обвинению в шпионаже

МОСКВА/ТОКИО (Рейтер) — Российские информационные агентства сообщили в понедельник, что они задержали японского консула во Владивостоке по обвинению в шпионаже и приказали ему покинуть страну.

Японское информационное агентство Киодо сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что консул был освобожден через несколько часов после задержания российским агентством.

ФСБ заявила, что консул был объявлен персоной нон грата после того, как был пойман «с поличным» при получении секретной информации о влиянии западных санкций на экономическую ситуацию на Дальнем Востоке России.

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По ее словам, секретная информация, которая также касается сотрудничества России с неназванной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, была получена за «финансовое вознаграждение».

Агентства цитируют Федеральное бюро безопасности, заявившее, что Россия выразила протест Японии.

Посольство Японии в России выразило решительный протест в связи с арестом в МИД России, заявив, что это было «явным нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях», а приказ покинуть страну был «необоснованным», по словам Киодо.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж: Ник МакФи и Джерри Дойл

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