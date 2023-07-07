Фукусима: Китай продлевает запрет на некоторые японские продукты из-за плана по очистке сточных вод

2 часа назад

Подпись к фотографии, АЭС Фукусима в феврале 2021 года

Китай заявляет, что сохранит запрет на импорт некоторых продуктов питания из Японии из-за плана по сбросу воды с разрушенной АЭС Фукусима в океан.

Таможенная администрация Китая заявила, что также проведет радиационные тесты на продукты питания из других частей страны.

Южная Корея также сохраняет аналогичный запрет, но заявляет, что предложенная версия соответствует международным стандартам.

Международное агентство по атомной энергии ООН заявило в среду, что это окажет «минимальное воздействие» на окружающую среду.

Ядерный регулятор Японии также дал свое согласие в пятницу.

В 2011 году цунами, вызванное землетрясением магнитудой 9,0, затопило три реактора на АЭС Фукусима-дайити. Это считается крупнейшей ядерной катастрофой в мире со времен Чернобыля.

Из зоны отчуждения вокруг завода, которая остается на месте, эвакуировано более 150 000 человек. Также начались остановки заводов, но этот процесс может занять десятилетия.

Между тем, по данным информационного агентства Reuters, на ядерном объекте скопилось около 500 бассейнов олимпийского размера.

Места для хранения воды заканчиваются, но планы, инициированные японским правительством и оператором объекта, Tepco, по выпуску воды в море, вызвали региональную критику — самую резкую со стороны Китая.

«Китайская таможня будет поддерживать высокий уровень бдительности», — заявили китайские таможенные органы.

Министерство иностранных дел Японии заявило, что изучает возможные ответные меры, сообщил AFP неназванный чиновник.

Китай уже выступил с резкой критикой плана, обвинив Японию в том, что она относится к океану как к своей «частной канализации».

Выступая в Токио в пятницу, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал Рейтер, что он «очень уверен» в оценке своего агентства предложения Японии. READ Британские зрители застряли в пабе с кавер-группой Oasis во время зимнего шторма Арвен

Он добавил, что его организация не приняла чью-либо сторону и что ее выводы основаны на научных данных.

Южная Корея, которая ранее критиковала этот план, заявила, что продолжает запрещать импорт морепродуктов из Фукусимы и некоторых других японских префектур.

Местные рыбацкие общины в Японии также выразили озабоченность по поводу этого плана и его влияния на их средства к существованию.