Функция замедленной съемки Google Планета Земля подчеркивает изменение климата

Логотип Google отображается возле офиса компании в Нью-Йорке, США, 4 июня 2019 г. REUTERS / Brendan McDermid / File Photo

В четверг Google Планета Земля добавила на популярную платформу функцию замедленной съемки, которая дает представление о том, как изменился климат, урбанизация и вырубка лесов на планете за последние четыре десятилетия.

Созданная с использованием 24 миллионов спутниковых изображений, а также 800 тщательно отобранных видео и интерактивных руководств, эта функция позволяет пользователям просматривать покадровые снимки любого места на планете, используя данные НАСА, программы Landsat Геологической службы США и программы Copernicus Европейского Союза. программа.

Изменение климата вызывает более частые и интенсивные наводнения, засухи, штормы и аномальную жару, поскольку глобальные средние температуры поднимаются до новых рекордных уровней.

Инструмент Timelapse в Google Планета Земля показывает изменение береговой линии, разрастание городских пейзажей и сельскохозяйственных угодий, а также одновременную стагнацию ледников, лесов и рек.

В одном из видеороликов показано, как леса возле Боливии быстро превращаются в деревни и фермы, что является основной причиной вырубки лесов в тропических лесах Амазонки; На другом изображена стагнация ледника Колумбия на Аляске протяженностью 20 километров из-за глобального потепления.

Ученые предупредили, что рост глобальных выбросов парниковых газов может привести к суровым погодным условиям и более высоким рискам, чем стихийные бедствия.

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