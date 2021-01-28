Функция клипов YouTube проходит ограниченный тест

В четверг компания объявила, что YouTube работает над функцией клипов, которая позволит создателям и зрителям вырезать короткие клипы из видео и транслировать их для публикации в Интернете.

Компания сообщила на своем сайте, что YouTube в настоящее время тестирует клипы на стадии «ограниченной альфа-версии». Сайт поддержки, Что делает эту функцию доступной для «небольшой группы авторов», поскольку она собирает отзывы пользователей, согласно Дженсен, менеджер сообщества, YouTube. На данный момент можно создавать клипы только через приложение YouTube для Android или на веб-сайте для настольных компьютеров, хотя Дженсен сказал, что поддержка приложения для iOS «скоро».

Обрезка YouTube работает довольно плавно, хотя в настоящее время она ограничена. Зрители могут выбрать кнопку «клип», представленную значком ножниц, рядом с кнопками «Мне нравится» и «Не нравится» под конкретным видео. Затем игроки могут прокручивать видео, чтобы выбрать раздел и настроить свой сегмент с помощью панели справа от видео. Клипы могут длиться до пяти секунд или до 60, и воспроизведение будет повторяться бесконечно. Надеюсь, в стрижках YouTube можно использовать Видеообъявление как тест При всех их способностях рассказывать истории.

Наиболее очевидное использование этой функции – игровой контент. Но Райан Уайт, глава отдела игр и коммерции YouTube, Полигон сказал «В конечном счете, все продукты доступны каждому», поэтому клипы не будут ограничиваться игровыми потоками или видеоклипами.

После того, как они создали свой клип, зрители или создатели могут поделиться им в различных социальных сетях или по прямой ссылке. Эта функция появилась слишком поздно для YouTube по сравнению с его крупнейшим конкурентом Twitch, который Клипы будут доступны всем пользователям в июле 2016 г.. Even Mixer запущен в 2016 году и Он закрылся прошлым летом, Он начал позволять пользователям создавать клипы в 2018 году.