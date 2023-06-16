Функция расстояния до экрана iPhone в iOS 17 может помочь снизить нагрузку на глаза

iOS 17 и iPadOS 17 включают новую функцию «Расстояние до экрана», которая может предупредить вас, если вы слишком близко поднесете свой iPhone или iPad к глазам в течение длительного периода времени. Apple заявляет, что функция подписки предназначена для снижения риска близорукости у детей за счет поощрения здоровых привычек просмотра и может помочь снизить общую нагрузку на глаза.



Расстояние до экрана можно включить в приложении «Настройки» в разделе «Время экрана» → «Расстояние до экрана», и оно доступно на всех моделях iPhone и iPad Pro с Face ID. Эта функция использует ту же камеру TrueDepth, что и Face ID, для измерения расстояния между экраном и вашими глазами, а полноэкранное оповещение предлагает пользователям отодвинуть свое устройство после того, как оно находится на расстоянии менее 12 дюймов от глаз в течение длительного периода.

Когда эта функция включена, пользователи при необходимости получат предупреждение «iPhone слишком заблокирован». После перемещения iPhone на безопасное расстояние на экране появится галочка, и пользователи смогут нажать кнопку «Продолжить», чтобы продолжить.

iOS 17 и iPadOS 17 будут выпущены позже в этом году и в настоящее время находятся в стадии бета-тестирования для пользователей с учетной записью разработчика Apple. Устройства, совместимые с Screen Distance, включают iPhone XS и новее, а также 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro, выпущенные в 2018 году и новее. Функцию можно включить или отключить в любое время.