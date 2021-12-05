Футболисты ходят по полю со своими собаками из приюта в поисках домов навсегда; Пользователи сети хвалят благородный труд

Чтобы повысить осведомленность о Всемирном дне домашних животных 30 ноября, один из самых известных футбольных клубов России придумал благородный жест, чтобы отметить этот день. Видео, которым поделились игроки ФК «Зенит», также известного как «Зенит Санкт-Петербург», растопило сердца миллионов в Интернете. В коротком ролике можно увидеть, как профессиональный футбольный клуб выходит с собаками на руках. Благородная работа проводилась для того, чтобы способствовать усыновлению бездомных собак. На видео видно, как футболисты обнимают собак разных типов и разносят их на камеру. Посмотрите, как футболисты привлекают внимание к приюту собак:

Сегодня вечером футболисты «Зенита» вместе с собаками из местных приютов вышли на «Газпром арену» в поисках нового дома 🐶💙pic.twitter.com/bjFTvntw3i — ФК Зенит на английском языке✨ (fczenit_en) 3 декабря 2021 г.

Как сообщается, благотворительная деятельность проводилась в сотрудничестве с российской некоммерческой организацией, которая курирует ответственное собаководство и поддерживает разнообразие породы. Между тем, видео было опубликовано два дня назад с подписью: «Сегодня вечером игроки« Зенита »вышли на поле на« Газпром Арене »в сопровождении собак из местных приютов в поисках нового дома», и оно собрало миллионы просмотров, и это число составляет еще растет. .

Пользователи сети отреагировали на благородный жест

Тысячи пользователей сети также обратились в раздел комментариев, чтобы оценить благородный жест. Один пользователь прокомментировал: «Круто, и я действительно обожаю собак». Слышал о «Зените» в Санкт-Петербурге, теперь это моя вторая любимая команда! «Другой пользователь прокомментировал». Это тоже очень мило и умно. «Я надеюсь, что собаки получат хорошие дома», — прокомментировал третий пользователь. Взгляните на другие комментарии здесь:

Это приятно видеть. Люди не забывают простой вещи, которая может много значить — Лучший мир (WorldBeter) 4 декабря 2021 г.

Похоже, этот последний игрок уже влюбился в него 😍😍💙 — ChopperBlue74 (@ ChopperBlue74) 3 декабря 2021 г.

Этот последний игрок мог забрать того щенка домой, хотя у него уже есть две хорошенькие девочки. pic.twitter.com/z4zJzMmXif — 🎤 Amazon Artie Worship ETHAN TORCHIO 🔞 @ (AmazonArti) 3 декабря 2021 г.

Смотрите: Еще один творческий способ привлечь внимание к проблеме усыновления собак

Магазин пиццы в Нью-Йорке начал инициативу по размещению листовок для собак на коробках для пиццы, чтобы помочь собакам найти постоянный дом. По имеющимся данным, пиццерия Just Pizza & Wing Co начала подавать пиццу своим клиентам в коробках с изображениями перемещенных собак. Кампания по продаже пиццы охватила Интернет, и пользователи сети считают ее «отличной идеей». Согласно сообщениям международных СМИ, кампания также включает требование о том, чтобы люди, усыновившие собак в своих клетках, получали в магазине подарочный сертификат на 50 долларов. Выступая в СМИ, франчайзи сказала, что идея пришла ей в голову, когда она была волонтером в Обществе по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) со своими тремя детьми. Она добавила, что она и ее семья были любителями животных, поэтому, когда она получила разрешение на запуск программы усыновления, она сразу же взялась за дело.

Фото: Twitter / @ 433