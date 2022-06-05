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Футболки Celtics Sport с надписью We Are BG в поддержку Бритни Грейнер

5 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Бритни Гренье провела в России более 100 дней, и игроки, тренеры и команды по всей стране все еще ищут способы поддержать звезду WNBA, совсем недавно «Селтикс».

Бостон был одет в черно-оранжевые майки We Are BG перед субботней тренировкой, за день до второй игры финала НБА. На обратной стороне был QR-код, который привел к Петиция на Change.org— «Быстрое и безопасное возвращение Бритни Гринер в США»

«Футболки были так важны, потому что мы не только продемонстрировали нашу поддержку нашей несправедливо задержанной в России сестре Бритни Грейнер», — сказал нападающий «Селтикс» Грант Уильямс. Живая месса. «Мы просто хотели показать, что командная работа и любовь у нас есть не только в НБА, но и в WNBA. Она была жизненно важной частью WNBA в течение многих лет, в колледже и тем влиянием, которое она оказала на молодых спортсменок».

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