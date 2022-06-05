Футболки Celtics Sport с надписью We Are BG в поддержку Бритни Грейнер

Бритни Гренье провела в России более 100 дней, и игроки, тренеры и команды по всей стране все еще ищут способы поддержать звезду WNBA, совсем недавно «Селтикс».

Бостон был одет в черно-оранжевые майки We Are BG перед субботней тренировкой, за день до второй игры финала НБА. На обратной стороне был QR-код, который привел к Петиция на Change.org— «Быстрое и безопасное возвращение Бритни Гринер в США»

«Футболки были так важны, потому что мы не только продемонстрировали нашу поддержку нашей несправедливо задержанной в России сестре Бритни Грейнер», — сказал нападающий «Селтикс» Грант Уильямс. Живая месса. «Мы просто хотели показать, что командная работа и любовь у нас есть не только в НБА, но и в WNBA. Она была жизненно важной частью WNBA в течение многих лет, в колледже и тем влиянием, которое она оказала на молодых спортсменок».

По состоянию на 19:15 по восточному времени в субботу петиция собрала более 244 000 подписей. В нем говорится: «Белый дом и администрация Байдена, мы просим вас принять меры сегодня — сделать все необходимое — чтобы быстро и безопасно доставить Бритни Грейнер домой».

Находясь в СМИ, Джейлен Браун сказал: «Как группа, мы хотели выйти и показать нашу поддержку Бритни Гренье. Она была там в течение длительного периода времени, и мы чувствуем, что этого достаточно».

17 февраля All-Star семь раз арестовывали в международном аэропорту Шереметьево, где российские официальные лица заявили, что обнаружили в ее багаже ​​картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. Согласно заявлению Таможенной службы, в отношении Грейнера возбуждено уголовное дело «в сфере крупномасштабной перевозки наркотиков», наказание по которому в России может доходить до 10 лет лишения свободы.

По состоянию на 3 мая правительство США классифицировало арест Грейнера как «незаконный арест». Между тем, Госдепартамент США назвал репатриацию двукратного олимпийского чемпиона «высшим приоритетом», хотя жена Бритни Шерил Грейнер надеется на дополнительные меры, чтобы вернуть его жену домой.

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Комиссар НБА Адам Сильвер обсудил арест Бритни Гренье перед первой игрой финала НБА 2022 года, в частности, заявив: «Я только скажу, что мы тесно сотрудничаем с правительством США и внешними экспертами, чтобы попытаться ускорить ее освобождение любым возможным способом. .»

По данным Associated Press, Гринер может получать и отвечать на письма и электронные письма от игроков WNBA, находясь под стражей.

Уильямс сказал, что он координировал свои действия с профсоюзами игроков за одну ночь, чтобы игроки носили футболки, добавив: «Мы просто хотели сделать это как команда. Это была одна из тех вещей, которые никто не подвергал сомнению. Все говорили: «Давайте сделаем это». «Все сразу же надели рубашку, как только мы ее получили, и она свежая, только что из коробки. Она сглажена и готова к работе. Поэтому мы хотели показать эту любовь и поддержку».

Джейсон Татум обсудил знакомство с Грейнер, когда они представляли мужскую и женскую сборные США 2020 года, сказать«Она освещает всю комнату своей индивидуальностью».

«Так тяжело видеть, через что она проходит. Я знаю, что все это видят и чувствуют, и, очевидно, мы все вместе поддерживаем попытки вернуть ее в семью и тому подобное. Да, я надел эти рубашки сегодня в знак поддержки. ее».

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