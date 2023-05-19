Футбольные болельщики борются за проблемный клуб из Северной Македонии

Балканская страна с населением менее 2 миллионов человек всегда была помешана на футболе, имея три национальные лиги, несмотря на небольшое население.

Когда-то крупнейший футбольный клуб Северной Македонии, «Вардар» переживал тяжелые времена — без гроша в кармане, без крова и без достаточного количества денег, чтобы платить своим игрокам.

На протяжении десятилетий после своего расположения в столице Скопье Вардар был предметом зависти нации, завоевав множество титулов как внутри страны, так и по всей бывшей Югославии.

Но теперь клуб — это всего лишь тень самого себя, переведенная во второй дивизион Лиги Северной Македонии, поскольку он полагается на ручное оборудование и нестандартные тренировочные объекты.

Чтобы свести концы с концами, клубные ультрас, известные как Комити, помогли восполнить пробелы, собирая средства, инсталляции и регулярно посещая трибуны, подбадривая свою жалкую команду.

«Я фанатка Вардара с самого рождения», — сказала AFP 36-летняя Джейн Петковски. «Я буду фанатом Вардара до последнего вздоха».

Балканская нация с населением менее двух миллионов человек всегда была без ума от футбола. Несмотря на небольшое население, существует три национальных лиги.

Македония также демонстрирует многообещающие результаты на международной арене, включая квалификацию на Евро-2020, а также победы над Германией и Италией в их неудачной попытке выйти в финал чемпионата мира в прошлом году.

Дома Вардар уже давно является сильным игроком: на его счету 11 титулов в Первой лиге Македонии, пять Кубков Македонии и два Кубка взрослых.

— разбитый —

Падение команды в значительной степени началось в 2021 году после того, как владелец Вардара — российский бизнесмен Сергей Самсоненко — продал клуб, в результате чего организация осталась в долгах на миллионы и оказалась на грани банкротства.

Не имея возможности оплачивать свои самые основные счета, команда перестала платить игрокам и не смогла позволить себе необходимые гонорары для игры на национальном стадионе Тосе Проески в Скопье, где она выступала на протяжении десятилетий.

С тех пор матчи проводились на гораздо меньших площадках, а трибуны вмещали всего несколько сотен болельщиков.

Время ее серьезного финансового кризиса было жестоким.

Поскольку в 2021 году все еще действовали ограничения, связанные с пандемией, болельщики не могли посещать игры, что лишило команду еще одного источника дохода.

Но фанаты сплотились и начали продавать билеты на «игру-призрак», собрав десятки тысяч евро, чтобы покрыть расходы.

— говорит Пьер Кнопп, который в этом месяце приехал из Германии с группой болельщиков «Шальке» на матч.

Сторонники клуба запустили ряд инициатив, чтобы помочь покрыть расходы, включая сбор средств и памятные розыгрыши.

«Мы организуем мероприятия, чтобы помочь клубу, собирая деньги перед стадионом, покупая билеты или делая пожертвования специально для игроков», — говорит 45-летний Милорад Миленковски, один из лидеров «Ультрас Вардар».

После окончания пандемии болельщики также вернулись на игры — размахивая красными и черными флагами, зажигая факелы и аплодируя на ветхих площадках на окраине Скопье.

— ‘мы безумны’ —

К сожалению, новый владелец команды не принес стабильности: зарплаты по-прежнему не выплачиваются, а таланты уходят в другие клубы.

Несмотря на повышенные шансы против Вардара, команда надеется, что всплеск в конце сезона улучшит ее состояние.

Вардар находится в шаге от возвращения в первую лигу, что, вероятно, проложит путь новым инвесторам и столь необходимым деньгам.

В воскресенье Вардар встретится с соперником из Скопье в одноматчевом плей-офф, который вернет ключи в Первую лигу.

«Мы играем без денег и просто с лучшими болельщиками», — сказал AFP 32-летний вратарь «Вардара» Филип Ясевски.

«Мы просто прилагаем сверхчеловеческие усилия для клуба. Некоторые говорят, что мы сумасшедшие, но на самом деле мы просто сумасшедшие».

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