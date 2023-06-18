«Фучич вон»: протестующие сербы оказывают давление на правительство

Протестующие требуют отставки глав правительств

Протесты начались после массовой стрельбы в мае

Министры СМИ обвиняют культуру насилия

БЕЛГРАД (Рейтер) — В субботу сербы устроили парад фигур высокопоставленных государственных деятелей в натуральную величину, одетых в тюремную одежду, во время недели протестов, поскольку два массовых расстрела вызвали протесты по всей стране.

А в столице Белграде десятки тысяч демонстрантов перекрыли главную магистраль и потребовали от глав правительств разрешить культуру насилия, которая, по их словам, стала причиной гибели 18 человек 3 и 4 мая.

В ходе первых скоординированных акций кампании протеста демонстранты заблокировали улицы в Нови-Саде на севере, Нише на юге и Крагуеваце в центральной Сербии.

«Вучич вон!» Толпа в Белграде приветствовала президента Сербии Александра Вучича, когда его фотография была показана рядом с премьер-министром Аной Брнабич и другими высокопоставленными лицами в черно-белой тюремной форме.

Демонстранты также потребовали отставки министра внутренних дел Сербии Братислава Яшича и главы секретной службы Александра Вулина, которых они обвиняют в том, что они не смогли остановить банды.

[1/5] Люди на демонстрации «Сербия против насилия», организованной сербскими оппозиционными партиями в ответ на два массовых расстрела на одной неделе в Белграде, Сербия, 17 июня 2023 года. REUTERS/Marco Djurica

Обвиняя СМИ в пропаганде насилия, они также призывают к отзыву лицензий на вещание у Pink TV и Happy TV и к запрету некоторых таблоидов.

«Время на нашей стороне, и сколько бы времени оно ни заняло, мы будем упорны и в конечном итоге добьемся поставленных целей», — сказал один из демонстрантов, экономист Владимир Савич. «Они (правительство) распространяют яд и страх по всей Сербии».

Вучич, чья партия находится у власти с 2012 года, заявил, что согласен на проверку своей популярности в опросах общественного мнения в этом году, но оппозиция считает, что сначала необходимо выполнить требования протестующих, а средствам массовой информации должна быть предоставлена ​​большая свобода.

На прошлой неделе Брнабич заявила, что готова уйти в отставку, и призвала оппозиционные партии, поддержавшие протесты, к диалогу. Но лидеры протеста заявили, что не будут разговаривать с правительством, пока их требования не будут выполнены.

Сербия имеет глубоко укоренившуюся оружейную культуру, а остальная часть Западных Балкан наводнена военным оружием и боеприпасами в частных руках после того, как войны 1990-х годов разорвали бывшую Югославию.

Однако до прошлого месяца массовые расстрелы были редкостью.

(Отчетность Иваны Чекуларак) Под редакцией Эндрю Коуторна

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