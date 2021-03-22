Фотограф: Анна Манимекер / The New York Times / Bloomberg Фотограф: Анна Манимекер / The New York Times / Bloomberg

Данные вакцины Sputnik против Govt-19, разработанной в России, позволяют утверждать, что она «очень эффективна», – сказал Энтони Фуччи, ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям.

«Я видел некоторые отчеты. Это прекрасно », – сказал Фасси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

В своем ежегодном отчете, опубликованном в январе Министерством здравоохранения и социальных служб США, его отдел по международным отношениям пытался убедить Бразилию не допустить российскую вакцину, обвиняя Москву в попытке расширить свое влияние в Соединенных Штатах “в ущерб Соединенные Штаты.” Внимание и безопасность ».

Фасси сказал, что у него не было возможности пересмотреть вакцину, разработанную в Китае, но она могла быть «хорошей».

«Но я надеюсь, что россиянин будет очень эффективным», – сказал он.

В августе Фасси заявил, что вакцина вызывает сомнения после того, как ее быстро одобрило правительство России.

“Я не знаю Надеяться Русские действительно доказали, что вакцина безопасна и эффективна », – сказал Фуччи в то время ABC News. «Я сильно сомневаюсь, что они это сделали».

Минздрав России одобрил вакцину после двух месяцев испытаний.

(Начиная с 4-го столбца добавляется дополнительный нечеткий комментарий.)