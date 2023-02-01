Хабиб Нурмагомедов раскрыл «серьезный архив» с неузнаваемым Исламом Махачевым и российской легендой смешанных единоборств

Хабиб Нурмагомедов Уникальный рекорд выхода на пенсию непобежденным. Российский борцовский феномен доминировал над своими противниками, как никто другой, во время выступления в ММА. На самом деле, «Орел» за свою карьеру в ММА почти не проигрывал раунды своим противникам. У Нурмагомедова впечатляющее резюме, которое включает в себя престижный титул чемпиона UFC в легком весе. Мастер боевых искусств ушел в отставку со счетом 29-0 непобежденным и чемпионом, а позже освободил титул. Более того, он тренировал своего друга и товарища по команде. Ислам Мухашаф Выиграв тот же титул в прошлом году. Однако совместная история Нурмагомедова и Махачева по завоеванию титулов восходит к 2009 году.

В недавнем посте в Instagram, которым поделился бывшая звезда WSOF и звезда Brave CF Марат Магомедов, показаны Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев с ветераном UFC в первые дни их соревнований.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев в 2009 году

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На фото, которым поделился Магомедов, мы видим его с Нурмагомедовым, Махачевым и ветераном UFC Алексей Олейник. Трое из них стоят рядом с Олейником со своими титулами, медалями и грамотами с чемпионата России по боевому самбо 2009 года, проходившего в Санкт-Петербурге. Нурмагомедову понравился пост, и он поделился им в своей истории в Instagram.

Магомедов написал в комментарии: «Найден серьезный архив. Чемпионат России по боевому самбо 2009, Санкт-Петербург! Жизнь пролетает как мгновение! Тогда мы пришли первыми!»

Редкое фото свидетельствует о том, чего «Орел» добился в первые дни своего существования. тоже есть Редкие видео, на которых Хабиб Нурмагомедов разбирает соперников на соревнованиях по самбо Доступно онлайн.

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Хабиб Нурмагомедов наконец встретил героя своего детства

Однако 2009 год был давно. 34-летний орел вернулся в свое гнездо, чтобы провести столь необходимое время с семьей. Тем не менее, он наблюдает за предстоящей защитой титула Ислама Махачева на турнире UFC 284.

Прогноз «Орла» на UFC 284

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Ислам Махачев поставит на карту свой титул против Александр Волкановский На турнире UFC 284 фунт за фунтом 31-летний спортсмен хочет сместить Волкановски с первого места. Ставки не могут быть выше для дагестанца, так как на карту поставлены его титул и репутация.

КАЗАНЬ, РОССИЯ, 29 мая 2021 г.: Боец смешанных единоборств на пенсии Хабиб Нурмагомедов (справа), обладавший титулом UFC в легком весе с апреля 2018 года по март 2021 года, принимает участие в чемпионате EFC 36 Eagle Fighting Championship на «Татнефть Арене» в Казани, Татарстан, Россия. Игорь Алиев/ТАСС (Фото Игоря Алиевтаса через Getty Images)

Тем не менее, Нурмагомедов Он уверен, что его товарищ по команде победит. На самом деле, он открыто заявил, что борьба с Махачевым окажется слишком сложной задачей для чемпиона в полулегком весе, который сам является сложной загадкой.

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Ислам Махачев против Александра Волкановского высадится в Перте 11 февраля. Кого бы вы выбрали для победы? UFC 284? А как вы относитесь к редкому фото молодежи Дагестана? Дайте нам знать в комментариях ниже.