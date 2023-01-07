Хабиб Нурмагомедов спровоцировал сообщения об уходе с тренировки после того, как поделился публикацией в Instagram.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов Он ушел из соревнований, когда был на вершине своей игры, и теперь он предполагает, что он мог бы сделать то же самое после года тренировок.

После многочисленных сообщений российских информационных агентств, Нурмагомедов принял участие в субботу Разместил(а): Захабибастраница в Instagram, посвященная Нурмагомедову, на которой была размещена фотография члена Зала славы UFC со следующей подписью (перевод с русского на английский).

«Хабиб уходит из индустрии смешанных единоборств. Это связано с тренировками и всем, что связано с ММА. Причина в желании Хабиба уделять больше времени своей семье».

Хотя 34-летний Нурмагомедов прямо не сказал, что полностью откажется от тренерской деятельности, он смутно намекнул на «решение», которое он недавно принял в отношении своей команды, в своем посте в Instagram в четверг.

Нурмагомедов написал по-русски «Закрытие года». «Береги себя, братан. Год определенно оказался очень напряженным и успешным. Я надеюсь, что мое решение будет только к лучшему. Крепко обнимаю всех вас. Спасибо. Вы были огромной причиной моего успеха. в спорте.»

Профессиональный боец ​​ММА Шамиль Завуров, один из ближайших друзей и доверенных лиц Нурмагомедова, также намекнул на отступление Нурмагомедова. пост в инстаграме Суббота.

«Он ушел из спорта, — писал Заворов, — но спортивное мастерство никогда не оставит его». «Это была хорошая тренировка».

Нурмагомедов Ушел из ММА В октябре 2020 года с идеальным результатом 29-0. Он сразу же начал тренировать своих партнеров по тренировкам и товарищей по команде в Американской академии кикбоксинга.

Вместе с тренером АКА Хавьером Мендесом был назван Нурмагомедов. Тренер-наркоман ММА 2022 года После того, как его ученики установили рекорд 19-2 в крупных организациях. Это включало Ислам Махачев выиграл титул Ultimate Fighting Championship И Осман Нурмагомедов выиграл титул Bellator.

Махачев проведет свою первую защиту титула 11 февраля на турнире UFC 284 в Перте, Австралия, где он встретится с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановским. Неясно, будет ли Нурмагомедов в углу Махачева.

История первоначально появилась на MMA Junkie.