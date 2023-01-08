Хабиб Нурмагомедов уходит с поста инструктора по смешанным единоборствам

Хабиб Нурмагомедов, который подготовил Ислама Махачева к титулу UFC в легком весе, которым он когда-то владел, в субботу поделился постом в Instagram, в котором говорится, что он «уходит из индустрии ММА». (Фото Криса Унгера/Zoffa LLC.

Хабиб Нурмагомедов рано ушел в отставку как боец, видимо, оставив в нем ряд значимых боев. Теперь он, кажется, делает то же самое в качестве тренера.

Нурмагомедов сделал русскоязычный пост в Instagram, в котором обозначил свой уход из спорта. Хавьер Мендес, тренер Американской академии кикбоксинга в Сан-Хосе, штат Калифорния, подтвердил Yahoo Sports планы Нурмагомедова уйти в отставку. Мендес тренировал Нурмагомедова за титул чемпиона UFC в легком весе, а затем привел Ислама Махачева к тренировкам за пояс вместе с Нурмагомедовым.

Мендес сказал, что Нурмагомедов, у которого двое сыновей и дочь, часто находится вдали от своей семьи. Мендес сказал Yahoo Sports, что Нурмагомедов просто хочет проводить время со своей семьей.

«Он просто не хочет упустить возможность стать отцом», — сказал Мендес Yahoo Sports. «Он разговаривал со мной около трех недель назад и рассказал мне о своем плане и сказал, что намерен поговорить с командой и сообщить им о своем решении. Он делает это по правильным причинам. Он семейный человек, и он просто хочет тратить больше. время со своей семьей.

Нурмагомедов завершил карьеру после победы на UFC 254 над Джастином Гэтжи. В 2020 году он сказал, что его мать сказала ему больше не драться. Теперь он уходит, по крайней мере на время, как один из самых многообещающих тренеров в спорте по тем же причинам.

Будет ли Хабиб в углу Ислама Макачева на UFC 284?

Мендес сказал, что не уверен, будет ли Нурмагомедов подавать в углу чемпиона в легком весе Махачева, когда Махачев будет защищать свой пояс 11 февраля на UFC 284 против чемпиона в полулегком весе Алекса Волкановски.

Махачев тренировался в Дагестане с Нурмагомедовым на битве под Волкановским. Мендес сказал, что не увидит Махачева до 20 января, когда он поедет в Перт, Австралия.

Нурмагомедов поделился постом в сториз своего Instagram от аккаунта za.khabiba, который в переводе с русского гласит: «Хабиб уходит из индустрии ММА. Речь идет о тренировках и обо всем, что связано с ММА. Причина в желании Хабиба уделять больше времени своей семье. ”

История продолжается

Если Нурмагомедов навсегда уйдет из спорта, это будет большой потерей, учитывая его способность обучать спорту и общаться с бойцами. Он всегда проявлял большой интерес к спорту и умел срывать драки, как немногие другие.

Он также регулярно боролся со своими бойцами, и Мендес сказал, что это помогло им всем значительно улучшиться.

«Хабиб многому научился у своего отца. [Abdulmanap, who died in 2020] «От меня и некоторых других великих тренеров, с которыми он работал, и его ребята многому у него научились», — сказал Мендес. «Он привил новому поколению то, чему научился у своего отца, и вы можете видеть его влияние.

«Будем ли мы по нему скучать? Абсолютно. Окажет ли он негативное влияние на команду? Это еще предстоит выяснить, но, учитывая отличную работу, которую он проделал, тренируя своих кузенов и других членов команды, я думаю, что они готовы двигаться дальше и продолжать о его наследии».