sport

«Хабиб разорен…» — экс-чемпион UFC обращает на себя внимание болельщиков после появления неизвестного российского спортсмена Батыра Болла

10 декабря, 2022
Boleslava Sokolova

Хабиб Нурмагомедов Он приобрел огромную популярность во всем мире благодаря своему выступлению в UFC. Можно с уверенностью сказать, что он стал лицом рестлинга. До такой степени, что Любовник Упоминается на чем угодно, даже отдаленно имеющем отношение к реслингу. Нечто подобное произошло недавно, когда в Твиттере появился клип с несколько странным баскетбольным шоу. Можно увидеть, как игроки сражаются друг с другом во время игры в баскетбол. И фанаты быстро сделали это. Любовник Отсылки к пассажу о напряженном характере игры.

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В одном из откликов на видео поднялась тема, был ли он звездой НБА. Леброн Джеймс можно победить Хабиб Нурмагомедов В этом варианте баскетбола.

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Фанаты хотят, чтобы Хабиб сыграл батырболом

Клип с игрой под названием «Battery Ball» стал вирусным в Твиттере, и фанаты были просто поражены игрой. Однако из того, что он показал до сих пор, он кажется странной комбинацией баскетбола и борьбы. И в своих реакциях на видео фанаты упомянули Хабиб Нурмагомедов Потому что в нем есть элемент борьбы.

Кроме того, учитывая то, насколько изобретательны сегодня фанаты в социальных сетях, было несколько забавных отзывов о спорте, в которых упоминался бывший чемпион UFC.

Ознакомьтесь с некоторыми из лучших ответов на клип «Battery Ball» ниже:

Один фанат говорил об эффекте Любовник:

Джон Джонс Он тоже может это съесть, как предлагает один фанат:

Одним фанатом была команда Любовник Весь путь:

Фанат упомянул несколько простых фактов:

Другой фанат задал вопрос на миллион долларов:

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Пользователь Twitter выглядел смущенным, но совершенно удивленным:

более Любовник Ссылка фаната:

Butterball удалось удивить публику, несмотря на то, что фанаты, казалось, почти ничего не знали об этом виде спорта.

Что такое батыр шар?

«Батыр Мяч» — это русский вариант баскетбола, только брутальный. Игра кажется странной смесью баскетбола и смешанных единоборств. Хотя правила игры не совсем ясны, она похожа на баскетбол. Почти похоже на НБА.

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Идея о том, что игроки будут участвовать в боевых сражениях со своими противниками, чтобы набирать очки, в корне определяет спорт.

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Что вы думаете о «Battery Ball»? Как вы думаете, когда-нибудь в будущем это станет мейнстримом? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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