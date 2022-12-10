«Хабиб разорен…» — экс-чемпион UFC обращает на себя внимание болельщиков после появления неизвестного российского спортсмена Батыра Болла

Хабиб Нурмагомедов Он приобрел огромную популярность во всем мире благодаря своему выступлению в UFC. Можно с уверенностью сказать, что он стал лицом рестлинга. До такой степени, что Любовник Упоминается на чем угодно, даже отдаленно имеющем отношение к реслингу. Нечто подобное произошло недавно, когда в Твиттере появился клип с несколько странным баскетбольным шоу. Можно увидеть, как игроки сражаются друг с другом во время игры в баскетбол. И фанаты быстро сделали это. Любовник Отсылки к пассажу о напряженном характере игры.

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В одном из откликов на видео поднялась тема, был ли он звездой НБА. Леброн Джеймс можно победить Хабиб Нурмагомедов В этом варианте баскетбола.

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Фанаты хотят, чтобы Хабиб сыграл батырболом

Клип с игрой под названием «Battery Ball» стал вирусным в Твиттере, и фанаты были просто поражены игрой. Однако из того, что он показал до сих пор, он кажется странной комбинацией баскетбола и борьбы. И в своих реакциях на видео фанаты упомянули Хабиб Нурмагомедов Потому что в нем есть элемент борьбы.

Кроме того, учитывая то, насколько изобретательны сегодня фанаты в социальных сетях, было несколько забавных отзывов о спорте, в которых упоминался бывший чемпион UFC.

Ознакомьтесь с некоторыми из лучших ответов на клип «Battery Ball» ниже:

Один фанат говорил об эффекте Любовник:

Джон Джонс Он тоже может это съесть, как предлагает один фанат:

Одним фанатом была команда Любовник Весь путь:

Фанат упомянул несколько простых фактов:

Другой фанат задал вопрос на миллион долларов:

Пользователь Twitter выглядел смущенным, но совершенно удивленным:

более Любовник Ссылка фаната:

Butterball удалось удивить публику, несмотря на то, что фанаты, казалось, почти ничего не знали об этом виде спорта.

Что такое батыр шар?

«Батыр Мяч» — это русский вариант баскетбола, только брутальный. Игра кажется странной смесью баскетбола и смешанных единоборств. Хотя правила игры не совсем ясны, она похожа на баскетбол. Почти похоже на НБА.

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Идея о том, что игроки будут участвовать в боевых сражениях со своими противниками, чтобы набирать очки, в корне определяет спорт.

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Что вы думаете о «Battery Ball»? Как вы думаете, когда-нибудь в будущем это станет мейнстримом? Дайте нам знать в комментариях ниже.