«Хабиб разорен…» — экс-чемпион UFC обращает на себя внимание болельщиков после появления неизвестного российского спортсмена Батыра Болла

Хабиб Нурмагомедов Он приобрел огромную популярность во всем мире благодаря своему выступлению в UFC. Можно с уверенностью сказать, что он стал лицом рестлинга. До такой степени, что Любовник Упоминается на чем угодно, даже отдаленно имеющем отношение к реслингу. Нечто подобное произошло недавно, когда в Твиттере появился клип с несколько странным баскетбольным шоу. Можно увидеть, как игроки сражаются друг с другом во время игры в баскетбол. И фанаты быстро сделали это. Любовник Отсылки к пассажу о напряженном характере игры.
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В одном из откликов на видео поднялась тема, был ли он звездой НБА. Леброн Джеймс можно победить Хабиб Нурмагомедов В этом варианте баскетбола.
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Фанаты хотят, чтобы Хабиб сыграл батырболом
Клип с игрой под названием «Battery Ball» стал вирусным в Твиттере, и фанаты были просто поражены игрой. Однако из того, что он показал до сих пор, он кажется странной комбинацией баскетбола и борьбы. И в своих реакциях на видео фанаты упомянули Хабиб Нурмагомедов Потому что в нем есть элемент борьбы.
Кроме того, учитывая то, насколько изобретательны сегодня фанаты в социальных сетях, было несколько забавных отзывов о спорте, в которых упоминался бывший чемпион UFC.
Ознакомьтесь с некоторыми из лучших ответов на клип «Battery Ball» ниже:
Один фанат говорил об эффекте Любовник:
Джон Джонс Он тоже может это съесть, как предлагает один фанат:
Одним фанатом была команда Любовник Весь путь:
Понятия не имею, но сначала я выбираю Хабиба.
— Фил Мерфи (Phil_Sports) 9 декабря 2022 г.
Фанат упомянул несколько простых фактов:
Другой фанат задал вопрос на миллион долларов:
Пользователь Twitter выглядел смущенным, но совершенно удивленным:
Я хочу, чтобы все прекратили то, что они делают, и посмотрели это. Ничто из этого не хорошо вообще, и это все очень интересно. https://t.co/Lz2HiBIz5v
— Марбери против Безумного Онлайн (@djexile27) 9 декабря 2022 г.
более Любовник Ссылка фаната:
Butterball удалось удивить публику, несмотря на то, что фанаты, казалось, почти ничего не знали об этом виде спорта.
Что такое батыр шар?
«Батыр Мяч» — это русский вариант баскетбола, только брутальный. Игра кажется странной смесью баскетбола и смешанных единоборств. Хотя правила игры не совсем ясны, она похожа на баскетбол. Почти похоже на НБА.
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Идея о том, что игроки будут участвовать в боевых сражениях со своими противниками, чтобы набирать очки, в корне определяет спорт.
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Что вы думаете о «Battery Ball»? Как вы думаете, когда-нибудь в будущем это станет мейнстримом? Дайте нам знать в комментариях ниже.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».