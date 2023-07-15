Хакера-подростка из GTA 6 обвинили в том, что он шантажировал рок-звезду, чтобы тот опубликовал исходный код сиквела.

Grand Theft Auto VI — одна из самых ожидаемых игр всех времен. Его дурная слава также сделала его огромной целью для взлома. Согласно недавней истории Reuters, это включает в себя хакера, который отправил сообщение всем сотрудникам Rockstar в Slack компании, угрожая опубликовать исходный код GTA VI.

в соответствии с РейтерОбвиняемый хакер — Арион Кортаг, подросток, член хакерской группы Lapsus$. В общей сложности ему предъявлено 12 обвинений, включая три пункта обвинения в вымогательстве, два пункта обвинения в мошенничестве и шесть пунктов обвинения в соответствии с Законом Великобритании о неправомерном использовании компьютеров.

Помимо Rockstar, Кортаг также был обвинен в нападении на такие компании, как Revolut, Uber и Nvidia, а также в вымогательстве британского провайдера широкополосного доступа BT Group и требовании выкупа в размере 4 миллионов долларов. Кортаг был признан психически неспособным предстать перед судом.

В 2022 году Rockstar Games подверглась «вторжению в сеть», в результате чего через социальные сети просочилась партия незавершенных игр и активов. Rockstar быстро удалила просочившийся материал, но не смогла полностью предотвратить его распространение. Он даже появился в Goat Simulator 3, прежде чем был быстро удален.

Это очень расстраивает и расстраивает команду», — заявил генеральный директор Take-Two Штраус Зелник после утечек. «Однако с точки зрения бизнеса это не затрагивает нас. Но как личный и эмоциональный вопрос затрагивает наши команды».

Хотя в то время имя Кортага не было названо, Uber опубликовал сообщение в блоге, в котором говорилось, что он работает с ФБР и Министерством юстиции США над расследованием утечек данных и что они подозревают, что это был тот же хакер, который стоит за взломами Rockstar.

Мы не знаем, когда выйдет GTA 6, но она может выйти уже в следующем году. Тем временем присяжные попытаются определить, несет ли Кортаг ответственность за предполагаемый взлом, хотя и не вынесут вердикт о виновности или невиновности.

Кэт Бэйли — директор новостей IGN и соведущая голосового чата Nintendo. У вас есть совет? Отправьте ей прямое сообщение на the_katbot.