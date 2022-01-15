Хакеры взломали правительственные сайты в Украине

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который всего несколько дней назад вел переговоры в Брюсселе с российской делегацией, требующей прекращения сотрудничества с Украиной, отреагировал на кибератаку, заявив, что НАТО усилит координацию с Киевом по вопросам киберзащиты.
Г-н Столтенберг сказал в заявление, добавив: «НАТО и Украина будут укреплять киберсотрудничество, и мы продолжим нашу решительную политическую и практическую поддержку». Представитель НАТО сообщил, что в ближайшие дни альянс подпишет соглашение, которое предоставит Украине доступ к системе обмена информацией НАТО для борьбы с вредоносными программами.
Я понимаю рост напряженности вокруг Украины
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу на встрече европейских министров иностранных дел, что блок мобилизует группы реагирования на киберпространство и поможет Украине с киберзащитой.
Часто расшифровка цифровых потоков таких электронных операций может занять дни или недели, что является одним из призывов к их использованию в современных конфликтах. В противостояниях между Израилем и Ираном появились сложные кибер-гаджеты, а США обвинили Россию в использовании ею хакерских атак для влияния на выборы 2016 года в США в пользу Дональда Трампа.
Украина долгое время считалась испытательным полигоном для российских киберопераций, своего рода зоной свободного огня для кибероружия в стране, которая уже втянута в настоящую войну с поддерживаемыми Россией сепаратистами в двух восточных провинциях. Правительство США связывает некоторые из самых опасных кибератак последнего десятилетия с действиями России в Украине.
Тактика, впервые увиденная в Украине, позже появилась и в других местах. Штамм российского военного шпионского ПО под названием X-Agent, или Sofacy, которое, по словам украинских киберэкспертов, использовалось, например, для взлома Центральной избирательной комиссии Украины во время президентских выборов 2014 года, позднее было обнаружено на сервере Национального комитета Демократической партии в США. После предвыборных хакерских атак в 2016 г.
Другие типы вредоносного ПО, такие как BlackEnergy, Industroyer и KillDisk, предназначенные для саботажа компьютеров, используемых для управления производственными процессами, приводили к отключению электрических подстанций в Украине в 2015 и 2016 годах, вызывая отключения электроэнергии, в том числе в Киеве.
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