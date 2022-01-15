Хакеры взломали правительственные сайты в Украине

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который всего несколько дней назад вел переговоры в Брюсселе с российской делегацией, требующей прекращения сотрудничества с Украиной, отреагировал на кибератаку, заявив, что НАТО усилит координацию с Киевом по вопросам киберзащиты.

Г-н Столтенберг сказал в заявление, добавив: «НАТО и Украина будут укреплять киберсотрудничество, и мы продолжим нашу решительную политическую и практическую поддержку». Представитель НАТО сообщил, что в ближайшие дни альянс подпишет соглашение, которое предоставит Украине доступ к системе обмена информацией НАТО для борьбы с вредоносными программами.

Я понимаю рост напряженности вокруг Украины Карта 1 из 5 Неблагоприятные предупреждения. Россия назвала удар дестабилизирующим актом в нарушение соглашения о прекращении огня, вызвав опасения новой интервенции в Украине, которая может втянуть США и Европу в новую фазу конфликта. Позиция Кремля. Президент России Владимир Путин, который все чаще изображает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу для его страны, сказал, что наращивание военной мощи Москвой было ответом на глубокое партнерство Украины с альянсом.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу на встрече европейских министров иностранных дел, что блок мобилизует группы реагирования на киберпространство и поможет Украине с киберзащитой.

Часто расшифровка цифровых потоков таких электронных операций может занять дни или недели, что является одним из призывов к их использованию в современных конфликтах. В противостояниях между Израилем и Ираном появились сложные кибер-гаджеты, а США обвинили Россию в использовании ею хакерских атак для влияния на выборы 2016 года в США в пользу Дональда Трампа.

Украина долгое время считалась испытательным полигоном для российских киберопераций, своего рода зоной свободного огня для кибероружия в стране, которая уже втянута в настоящую войну с поддерживаемыми Россией сепаратистами в двух восточных провинциях. Правительство США связывает некоторые из самых опасных кибератак последнего десятилетия с действиями России в Украине.

Тактика, впервые увиденная в Украине, позже появилась и в других местах. Штамм российского военного шпионского ПО под названием X-Agent, или Sofacy, которое, по словам украинских киберэкспертов, использовалось, например, для взлома Центральной избирательной комиссии Украины во время президентских выборов 2014 года, позднее было обнаружено на сервере Национального комитета Демократической партии в США. После предвыборных хакерских атак в 2016 г.

Другие типы вредоносного ПО, такие как BlackEnergy, Industroyer и KillDisk, предназначенные для саботажа компьютеров, используемых для управления производственными процессами, приводили к отключению электрических подстанций в Украине в 2015 и 2016 годах, вызывая отключения электроэнергии, в том числе в Киеве.