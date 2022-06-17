Хакеры взорвали интернет, пока «русский Давос» приспосабливается к новой реальности

Российские компании производят фурор, а западным компаниям этого не хватает

Вице-премьер рассказал о «болезненном» переходе на частные технологии

Энергетический гигант ищет государственные деньги, пока цены на газ высоки

(Рейтер) — В пятницу хакеры задержали начало выступления президента Владимира Путина на главном экономическом форуме России после того, как отказались от активного участия Запада, поскольку Россия приспосабливается к «новой реальности» жизни в условиях западных санкций.

Государственные фирмы позаботились о том, чтобы подписывать сделки публично, и у многих были стенды с витринами от пола до потолка и гламурная посещаемость на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, который стремится конкурировать со Всемирным экономическим форумом в Давосе.

Но западные инвесторы и инвестиционные банкиры, появившиеся в предыдущие годы, заметно отсутствовали.

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«Новый бизнес с итальянской стороны просто заморожен», — заявил агентству Рейтер итальянский бизнесмен Винченцо Трани в кулуарах сессии «Западные инвесторы в России: новые факты».

«Новые инвестиции невозможны, и люди не увеличивают свои инвестиции».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака типа «отказ в обслуживании», заключающаяся в заполнении серверов поддельным трафиком, заразила системы аккредитации и приема на форуме. Никакой вины не было, но ситуация на Украине вырисовывалась.

Когда 24 февраля российские войска вошли в Украину, Киев призвал на помощь «пиратских активистов». Украина не получила немедленной реакции на так называемый «распределенный отказ в обслуживании», основную форму цифрового нарушения, которая широко использовалась обеими сторонами российско-украинского конфликта.

Интернет-соединение и скорость на форуме были нарушены, а выступление Путина, в котором он обвинил Запад в попытке сокрушить его страну экономическим «блицкригом», было задержано чуть более чем на 100 минут. Читать далее

Западные санкции против России за ее действия на Украине в сочетании с соответствующими проблемами цепочки поставок резко изменили динамику российского экспорта и импорта, и теперь страна ориентируется на Китай и Индию и отворачивается от Запада.

Крупные банки лишились доступа к глобальной платежной системе SWIFT, западные бренды сторонятся страны и спешно распродаются, списывая активы на миллиарды долларов — а Евросоюз пообещал эмбарго на российскую нефть.

Вице-премьер Дмитрий Черниченко посетовал на технологическое отставание России и заявил, что идет «болезненный процесс» перехода России на собственные технологии.

«Вы конкурируете с глобальными компаниями, которые обходили вас стороной», — сказал он аудитории российского шоу-бизнеса.

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Гендиректор Сбербанка (SBER.MM), крупнейшего кредитора в России, подытожил ситуацию с мрачной иронией.

«Говорят, что с торговлей в России все в порядке, есть только небольшие проблемы: не у кого покупать и некому продавать, платить невозможно и поставлять нельзя», — заявил в пятницу Герман Греф. . «Это шутка, но она отражает реальность».

Убытки, понесенные теми, кто ведет бизнес в России, «могут быть огромными в настоящее время», сказал Тадзио Шиллинг, президент Европейской бизнес-конфедерации, в которую входят сотни компаний в России и за ее пределами.

«Краткосрочные перспективы для компаний мрачны», — сказал он.

Леонид Михельсон, генеральный директор российского энергетического гиганта «Новатэк» (NVTK.MM), призвал к большей государственной поддержке.

Он сказал, что падение мировых цен на газ создало возможность для России, которая в значительной степени зависит от своего огромного экспорта ископаемого топлива и которой необходимо воспользоваться, прежде чем она закроется.

Но его компания не могла ввести в эксплуатацию напорный трубопровод — ключевую часть своей отрасли, без компонентов, которые сейчас ограничены санкциями на продажу в Россию.

«Для этого нам нужно создать местную технологию сжижения», — сказал он. «Требуется полная программа локализации с полным финансированием».

громкая тишина

Российские компании обычно дают интервью и делают громкие заявления на Форуме, главном событии российского корпоративного календаря, но в этом году спикеры были слабыми на местах.

Ксения Касьянова, директор по исследованиям и разработкам компании по связям с общественностью КРОС, говорит, что многие российские компании не могут решить, как организовать свои коммуникации.

Она сказала, что они разрывались между желанием вернуть заказ и опасением, что никакие комментарии не будут обнародованы так часто, как им хотелось бы.

Столкнувшись с этой дилеммой, предприниматели, наконец, решают сложную задачу «молчать вслух» — сделать компанию достоянием общественности, сведя к минимуму коммуникации и рекламу.

Итальянский инвестор Трани, основавший одну из крупнейших в России каршеринговых компаний «Делиммобиль», говорит, что российские и международные компании стремятся к стабильности.

«Ни одна компания не может иметь сильного развития в этот период», — сказал он. «Мы должны дождаться мира».

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кевина Леви и Филиппы Флетчер

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