Хакеры испортили более 32 российских сайтов горящим кремлевским видео

Москва: Хакеры испортили несколько российских веб-сайтов видео, показывающим, как Кремль горит в годовщину вторжения на Украину.

Взломаны не менее 32 российских сайтов. Однако неясно, сколько сайтов было испорчено и как хакерам удалось их испортить, сообщает TechCrunch.

Группа хакеров под названием «CH01» взяла на себя задачу испортить ряд российских веб-сайтов.

«Hacker CH01 Group В знак солидарности со всем цивилизованным миром, за восстановление справедливости и победу сил света и добра, в годовщину террористического вторжения диктаторской России в сильную и независимую Украину объявляем кибервойну диктатуру, тоталитаризм и идиотизм путинского преступного режима», — говорится в русскоязычном сообщении, размещенном хакерами на Telegram-канале.

В письме говорилось: «Пусть пророчество сбудется».

Хакеры заменили контент сайта видео, показывающим горящий Кремль, а также песню российской рок-группы «Кино».

Кино было одной из самых популярных рок-групп в России 1980-х годов, и в их текстах часто упоминались темы свободы.

В год, ознаменовавший продолжающееся вторжение России в Украину, президент раздираемой войной страны Владимир Зеленский заявил в вызывающем заявлении: «Это год нашей непобедимости, это будет год нашей победы».

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить дальнейшей эскалации российско-украинской войны и дать миру «шанс».

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