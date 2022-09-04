Хакеры отправляют такси в одно и то же место в России, что приводит к огромной пробке

Десятки водителей, работающих в Яндекс Такси в Москве, не знали, когда на экране показывалось точное место, куда они могли добраться.
По мнению интернет-экспертов, хакеры обошли защиту Яндекса и создали несколько поддельных запросов, которые направляли водителей одновременно на один и тот же сайт.
Хакер отправил все такси на Кутузовский проспект, главную улицу Москвы, где находится гостиница «Украина», сообщает Cyber News.
Хотя было неясно, кто несет ответственность за взлом Яндекс Такси, на странице Anonymous TV в Twitter утверждалось, что за утечкой данных стоит хакерская группа Anonymous.
«Москва выдалась напряженным днем. Крупнейший в России сервис такси «Яндекс Такси» был взломан коллективом Anonymous. В центре Москвы образовалась пробка, когда хакеры отправили десятки такси по адресу на Кутузовском проспекте», — написал Anonymous TV в Twitter. поздно в пятницу.
Коллектив Anonymous является частью масштабной хакерской кампании против России под названием «ОпРоссия».
Яндекс Такси управляется крупнейшей ИТ-компанией России Яндекс. Яндекс — это русский аналог Google.
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