Хакеры отправляют такси в одно и то же место в России, что приводит к огромной пробке

Traffic Consulting — фото актера Фото: ПТИ

При странном происшествии хакеры взломали программу Яндекс Такси с пассажирской службой и отправили в одно и то же место десятки машин, создав пробку, которая продлилась три часа.

Десятки водителей, работающих в Яндекс Такси в Москве, не знали, когда на экране показывалось точное место, куда они могли добраться.

По мнению интернет-экспертов, хакеры обошли защиту Яндекса и создали несколько поддельных запросов, которые направляли водителей одновременно на один и тот же сайт.

Хакер отправил все такси на Кутузовский проспект, главную улицу Москвы, где находится гостиница «Украина», сообщает Cyber ​​News.

Это может быть акция против агрессивной войны России против Украины.

Хотя было неясно, кто несет ответственность за взлом Яндекс Такси, на странице Anonymous TV в Twitter утверждалось, что за утечкой данных стоит хакерская группа Anonymous.

«Москва выдалась напряженным днем. Крупнейший в России сервис такси «Яндекс Такси» был взломан коллективом Anonymous. В центре Москвы образовалась пробка, когда хакеры отправили десятки такси по адресу на Кутузовском проспекте», — написал Anonymous TV в Twitter. поздно в пятницу.

Коллектив Anonymous является частью масштабной хакерской кампании против России под названием «ОпРоссия».

Яндекс Такси управляется крупнейшей ИТ-компанией России Яндекс. Яндекс — это русский аналог Google.