Хакеры собираются удалить основной онлайн-режим Killer Instinct.

В настоящее время игроки Xbox и Windows не могут использовать рейтинговый режим.























Те, кто пытался вернуться и сыграть в хороший инстинкт убийцы в последние несколько дней, столкнулись с неожиданной ситуацией — они вообще не могут играть в базовый режим онлайн.











Сообщество Killer Instinct в настоящее время сообщает, что хакер взломал рейтинговые режимы онлайн-игры, сделав их полностью непригодными для использования.



















Если вы попытаетесь дождаться матча прямо сейчас в версии KI для Xbox или Windows, игра просто зависнет, пытаясь синхронизировать информацию о рейтинге с сервером, прежде чем произойдет сбой, и это невозможно обойти.







В настоящее время это не влияет на Steam-версию игры, в которой есть отдельная таблица лидеров, но большинство активных игроков используют Xbox Live.





ПАР |НикиФГК Он был одним из первых, кто забил тревогу о серьезной ошибке в видео, чтобы помочь распространить информацию, и по понятным причинам обеспокоен сообществом, частью которого он был с момента запуска KI в 2013 году.





«Это огромная проблема для нашего сообщества, потому что рейтинги — важная причина, по которой люди играют в эту игру», — сказал NickyFGC EventHubs. «Несмотря на то, что люди думают, у нас очень активное сообщество с еженедельными турнирами и призовыми фондами, а рейтинги были отличным способом разогреться перед этими событиями. Игроки больше не могут просто прыгать и искать матчи».





Говорят, что предполагаемые хакеры в этой ситуации годами создавали проблемы в KI, добавляя большое количество фальшивых пользователей в верхние строчки рейтинговых таблиц лидеров, выдавая себя за другого игрока.





Похоже, таблицы лидеров достигли своего предела, и теперь никто не может играть.





«Этот человек не только в одиночку устранил основную причину истирания матраса, но и полностью устранил ситуацию», — сказал NickyFGC.







Мы не знаем, активно ли указанные лица пытаются удалить онлайн-сервис, но в любом случае это текущий результат.















К счастью, другие онлайн-режимы, такие как Галереи и Лобби, все еще работают, поэтому игроки могут сражаться друг с другом в них, хотя некоторые сообщают, что их рейтинги сбрасываются, а время подключения к серверам может быть больше.





Это по-прежнему огромная проблема для игры, потому что, несмотря на то, что Killer Instinct был впервые выпущен почти десять лет назад, до сих пор существует активная и преданная база игроков, напрямую затронутая этим взломом.









Поклонники Killer Instinct также справедливо обеспокоены тем, что это может не исправиться, а ранговый режим останется навсегда отключенным.





Игра не получала обновлений (кроме добавления обратной совместимости с Xbox) с марта 2018 года, и бывший разработчик KI Iron Galaxy больше не работает над серией.





После 5 с половиной лет существования в качестве старой игры Microsoft может не рассматривать взлом KI как достаточно большой приоритет, чтобы исправить его (поскольку они не делали этого раньше), и это даже если они знают, как это исправить в этот самый момент. точка.





Есть по крайней мере один большой проблеск надежды на то, что Xbox справится с этим, потому что, в отличие от старых взломанных игр, таких как Call of Duty или Titanfall, у игроков нет более новой записи.





Этот инстинкт убийцы является последним, и в настоящее время он взломан на основных платформах.





Ему также принадлежит Фил Спенсер из Xbox. В прошлом я несколько раз говорил о желании выковать еще один инстинкт убийцы.и вот они Ходят слухи, что над чем-то работают.





Было бы не лучшим появлением Microsoft, если бы они захотели продать новый KI в ближайшем будущем, когда последний остался в сломанном состоянии.





Если ничего не поможет, сообществу, скорее всего, придется переключиться на Steam-версию Killer Instinct, но это также не самое удачное решение для геймеров, которые потеряли годы работы и прогресса.







Поклонники и геймеры могут помочь сообщить Microsoft о проблеме и показать запрос на ее исправление, отправив сообщение. Поддержка Xbox в Твиттере и сообщает Веб-сайт поддержки Xbox.















