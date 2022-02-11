Хакер, продававший пиратские видеоигры, получил более 3 лет тюрьмы

По словам прокуратуры, в четверг федеральный суд штата Вашингтон приговорил федерального суда штата Вашингтон к 40 месяцам тюремного заключения в отношении хакера видеоигр и видного члена группы, которая продавала пиратские видеоигры, что обошлось Nintendo и другим компаниям в более чем 65 миллионов долларов.
52-летний хакер Гэри Боузер в октябре признал себя виновным в совершении двух уголовных преступлений за свою роль в Team Xecuter, операции по продаже нелегальных устройств, которые позволяли людям играть в пиратские видеоигры на таких консолях, как Nintendo Switch, Sony PlayStation Classic и Microsoft. Xbox, заявила прокуратура США по Западному округу Вашингтона. утверждение в четверг.
В рамках соглашения о признании вины г. Боузер, канадец, проживавший в Доминиканской Республике на момент ареста в сентябре 2020 года, согласился выплатить Nintendo of America реституцию в размере 4,5 миллиона долларов.
«Ущерб выходит за рамки этих предприятий, нанося ущерб разработчикам видеоигр и небольшим творческим студиям, чьи продукты и тяжелая работа, по сути, украдены», — говорится в заявлении прокурора США Ника Брауна.
По условиям сделки с прокуратурой г. Прокуратура заявила, что Боузер признал себя виновным в сговоре с целью обхода технических средств и в торговле устройствами для обхода цензуры, а также в торговле устройствами для обхода цензуры. Несколько других обвинений против него были сняты.
Прокуратура вызвала г. Баузера, «видного лидера» Team Xecuter, группы по пиратству видеоигр, чьи продукты, по их словам, включали онлайн-библиотеки пиратских видеоигр. Группа, в которую входило более дюжины участников по всему миру, также продавала «устройства обхода», которые позволяли пользователям взламывать такие консоли, как Nintendo Switch, популярное портативное устройство, на которое пользователи могли загружать такие игры, как Super Mario Odyssey и Super Smash Bros. .
Мистер. По словам прокуроров, Боузер управлял веб-сайтами группы и отвечал на вопросы клиентов.
«Мистер. Баузер несет ответственность за кражу миллионов долларов прибыли», — говорится в заявлении прокуратуры США Дональда М. Вуаре, специального агента, отвечающего за полевой офис ФБР в Сиэтле. К делу подключились бюро и Департамент внутренней безопасности.
В утверждение В четверг Nintendo поблагодарила федеральные власти за их усилия по «пресечению незаконной деятельности в глобальном масштабе, которая наносит серьезный ущерб Nintendo и индустрии видеоигр».
Майкл Филипович, один из Mr. Адвокаты Баузера в четверг не ответили на телефонные звонки или электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.
Мистер. По данным прокуратуры, Боузер был депортирован из Доминиканской Республики после ареста в сентябре 2020 года. Ему было предъявлено обвинение вместе с двумя другими: Максом Луарном, 49 лет, из Франции; и Юаньнин Чен, 36 лет, из Китая. Они еще не были экстрадированы в Соединенные Штаты для предъявления обвинений, заявила в четверг пресс-секретарь прокуратуры США Эмили Лэнгли.
В меморандуме о вынесении приговора, поданном на прошлой неделе г. Баузер, его адвокаты написали, что он «столкнулся с основной тяжестью» судебного преследования со стороны правительства. Он никогда не встречался со своими соответчиками лично и, по словам его адвокатов, «получил наименьшую прибыль» от предприятия.
«Его щедростью воспользовались другие», — написали его адвокаты. «В данном случае Луарн использовал Mr. Баузера стать публичным лицом предприятия».
Хакеры видеоигр становиться все большей угрозой игровым компаниям в последние годы, поскольку злоумышленники крадут код и сокращают прибыль компаний. В июне, хакеры заявили, что украли исходный код для популярной футбольной игры FIFA, созданной компанией Electronic Arts, занимающейся видеоиграми.
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