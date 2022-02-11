Хакер, продававший пиратские видеоигры, получил более 3 лет тюрьмы

По словам прокуратуры, в четверг федеральный суд штата Вашингтон приговорил федерального суда штата Вашингтон к 40 месяцам тюремного заключения в отношении хакера видеоигр и видного члена группы, которая продавала пиратские видеоигры, что обошлось Nintendo и другим компаниям в более чем 65 миллионов долларов.

52-летний хакер Гэри Боузер в октябре признал себя виновным в совершении двух уголовных преступлений за свою роль в Team Xecuter, операции по продаже нелегальных устройств, которые позволяли людям играть в пиратские видеоигры на таких консолях, как Nintendo Switch, Sony PlayStation Classic и Microsoft. Xbox, заявила прокуратура США по Западному округу Вашингтона. утверждение в четверг.

В рамках соглашения о признании вины г. Боузер, канадец, проживавший в Доминиканской Республике на момент ареста в сентябре 2020 года, согласился выплатить Nintendo of America реституцию в размере 4,5 миллиона долларов.

«Ущерб выходит за рамки этих предприятий, нанося ущерб разработчикам видеоигр и небольшим творческим студиям, чьи продукты и тяжелая работа, по сути, украдены», — говорится в заявлении прокурора США Ника Брауна.