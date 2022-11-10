Хакер требует 10 миллионов долларов, чтобы остановить утечку медицинских карт австралийцев | Новости киберпреступности

Кибер-вымогатель потребовал около 10 миллионов долларов, чтобы остановить утечку медицинских карт австралийцев, пострадавших от одной из самых страшных кибератак в стране.

В сообщении, размещенном в темной сети рано утром в четверг, хакер сказал, что требует 1 доллар от Medibank, крупнейшей частной страховой компании Австралии, за каждого из 9,7 миллиона клиентов, пострадавших в результате масштабной утечки данных в прошлом месяце.

Киберпреступная организация, или преступная организация, также опубликовала информацию, которая, как она утверждает, связывает клиентов с их абортами, после того как ранее на этой неделе она опубликовала «плохой список», в котором указаны клиенты, которые прошли лечение от зависимости, проблем с психическим здоровьем и ВИЧ.

Местные СМИ связали темный веб-форум, который использовался для распространения взломанных данных, с преступной группировкой REvil, которую российские власти заявили, что закрыли в начале этого года по запросу Соединенных Штатов.

Генеральный директор Medibank Дэвид Кочкар в четверг осудил действия хакера как «постыдные», повторив свои извинения клиентам.

«Мы по-прежнему привержены полному и прозрачному общению с клиентами и будем общаться с клиентами, чьи данные были опубликованы в даркнете», — сказал Койкар.

«Ношение личной информации людей с целью вымогательства платежей является злонамеренным и представляет собой нападение на самых уязвимых членов нашего общества».

Medibank отказался платить выкуп, сославшись на совет экспертов по киберпреступности, что это не гарантирует, что информация о клиентах будет возвращена, и может нанести «большему количеству людей вред, сделав Австралию более крупной мишенью».

Австралийская федеральная полиция, которая расследует кибератаку, предупредила, что загрузка или даже просто доступ к данным может быть уголовным преступлением.

Министр внутренних дел Клэр О’Нил назвала хакеров «призрачными преступниками».

«Я не могу выразить свое отвращение к подонкам, которые стоят в центре этого преступного деяния», — заявил О’Нил парламенту в среду.

Кибератака, о которой впервые стало известно в прошлом месяце, является последней в череде утечек больших данных, потрясших Австралию.

Optus, второй по величине телекоммуникационный провайдер Австралии, объявил в сентябре, что данные до 10 миллионов клиентов были скомпрометированы в результате кибератаки на компанию.