Хак может помочь вам печатать 3D-экраны OLED дома

Возможно, вам не придется отправлять свои устройства (или Покупка запчастей) Если экран разобьется — можно самому создавать новые экраны. Исследователи городов-побратимов Университета Миннесоты передовой Они говорят, что это первый гибкий OLED-дисплей, полностью напечатанный на 3D-принтере. Теоретически вам не придется полагаться на доски, изготовленные на крупных удаленных заводах, для сборки или ремонта ваших инструментов.

Новый подход сочетает в себе два метода 3D-печати для печати шести слоев, необходимых для функционального дисплея. Команда использовала экструзионную печать для изготовления электродов, упаковки, изоляции и интерфейсов, а активные слои напылялись при комнатной температуре. Предыдущие попытки разных команд либо имели проблемы с однородностью света (постоянство по всей пластине), либо полагались на методы, выходящие за рамки 3D-печати, для установки некоторых компонентов на место, такие как центрифугирование или термическое испарение.

Прототип имел ширину всего 1,5 дюйма и использовал всего 64 пикселя. Любое практическое использование требует гораздо более высокого разрешения (для экрана 1080p требуется более 2 миллионов пикселей), и ученые также хотят улучшить яркость. Адаптация технологии для домашнего использования также может занять некоторое время. Университет использовал специальный 3D-принтер, который стоит до Тесла Модель S — Может пройти некоторое время, прежде чем этот метод станет применимым к серийным принтерам, даже включая модели высокого класса, такие как FormLabs $ 4,850 3B +.

Однако природа технологии делает эти цели относительно достижимыми и открывает двери для многих возможностей, если и когда OLED-экраны, напечатанные в домашних условиях, будут практичными. Помимо ремонта своими руками, это может помочь вам создавать домашние гаджеты с нестандартными экранами. Хотя эти усилия не совсем отражают демократизацию производства технологий (в конце концов, деталей гораздо больше, чем дисплеев), они могут уменьшить вашу зависимость от предварительно собранных компонентов компаний.