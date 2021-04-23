Халеп начинает грязевой сезон с доминирующей победы над Фондросовой | Виды спорта

Симона Халеп вернулась после травмы и начала свой сезон на грязи с победы 6-1 6-3 над Маркетой Фондросовой в четверг и вышла в четвертьфинал Гран-при Porsche.

Румынка, занявшая третье место, вернулась на поле впервые с тех пор, как травма плеча вынудила ее покинуть Miami Open в прошлом месяце, и только во втором матче с тех пор, как проиграла два сета Серене Уильямс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Февраль.

Не было никаких признаков ржавчины, поскольку Халеп завершил свою победу над Вондросовой менее чем за час, не встретив ни одного брейк-пойнта. Халеп сыграет с Екатериной Александровой в четвертьфинале после того, как россиянка Белинда Бенчич, занявшая восьмое место, выиграла 6-1 7-5.

Елена Свитолина выдержала более сложное испытание, победив трехкратную чемпионку турниров Большого шлема Анжелику Кербер со счетом 7-6 (4), 6-3. Свитолина проиграла 3: 1 на тай-брейке, прежде чем выиграла шесть из следующих семи очков, и не смогла брейк-пойнта во втором сете. В четвертьфинале ей предстоит сразиться с четвертой сеяной украинкой Петрой Квитовой.

Каролина Плишкова ударила 21 эйс, когда она обыграла бывшую чемпионку French Open Елену Остапенко 6-7 (7), 6-4, 6-3, чтобы подготовиться к встрече с №1 Ash Party.