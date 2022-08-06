Хамон, бывший российский олимпийский чемпион, призывает Путина освободить Грейнера

Тренер Aces Бекки Хэммон, бывшая российская олимпийская чемпионка, призвала президента России Владимира Путина освободить звезду WNBA Бритни Гренье.

Хамон умоляет Путина «поступить правильно» После того, как Грейнер был арестован в феврале и обвинен на прошлой неделе в контрабанде наркотиков с преступным умыслом. Сначала Гренье арестовали в московском аэропорту, когда чиновники заявили, что нашли в ее багаже ​​масло каннабиса.

Грейнера приговорили к девяти годам лишения свободы в российской колонии и штрафу в размере 1 млн рублей, что эквивалентно 16 500 долларам.

«Очевидно, что рядом с моим домом меня что-то сильно ударило, поэтому я прошу российское правительство поступить правильно», — сказал Хамон агентству Рейтер во вторник.

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Хэммон была шестикратной звездой WNBA, профессионально играла как в WNBA, так и в России и выиграла бронзовую медаль, представляя Россию на Олимпийских играх 2008. Она присоединилась к «Тоттенхэму» в качестве ассистента в 2014 году, а в 2022 году была назначена главным тренером WNBA Aces. .

«Никогда не поздно поступать правильно. Мы просим о снисхождении. Мы просим милости. Мы просим вернуть Би Джей домой», — добавил Хамон.

Правительство США может сыграть важную роль в том, как долго Грейнер отбывает девятилетний тюремный срок в России. США упорно пытаются договориться об обмене пленными, при котором осужденный торговец оружием Виктор Бут будет отправлен в Россию, а американцы примут Грейнера и его американского коллегу Пола Уилана.

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