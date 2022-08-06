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Хамон, бывший российский олимпийский чемпион, призывает Путина освободить Грейнера

6 августа, 2022
Boleslava Sokolova

Тренер Aces Бекки Хэммон, бывшая российская олимпийская чемпионка, призвала президента России Владимира Путина освободить звезду WNBA Бритни Гренье.

Хамон умоляет Путина «поступить правильно» После того, как Грейнер был арестован в феврале и обвинен на прошлой неделе в контрабанде наркотиков с преступным умыслом. Сначала Гренье арестовали в московском аэропорту, когда чиновники заявили, что нашли в ее багаже ​​масло каннабиса.

Грейнера приговорили к девяти годам лишения свободы в российской колонии и штрафу в размере 1 млн рублей, что эквивалентно 16 500 долларам.

«Очевидно, что рядом с моим домом меня что-то сильно ударило, поэтому я прошу российское правительство поступить правильно», — сказал Хамон агентству Рейтер во вторник.

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