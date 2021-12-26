Ханю чуть не упал с четырехосной осью во время завоевания титула чемпиона Японии

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю чуть не стал первым фигуристом, который приземлился на четырехосную ось, легко обогнав Шума Оно и Юми Кагаями и выиграв в воскресенье национальный чемпионат Японии.
Ханю попробовал выполнить прыжок, который, в отличие от других квадроциклов, включает в себя дополнительную половину вращения, в начале своей произвольной программы на Saitama Super Arena в Японии. В конце концов он приземлился с двумя ногами, и прыжок был сокращен до тройного поворота, но это все же подготовило почву для программы, которая включала еще три четверных прыжка и оставила ему 322,36 балла.
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