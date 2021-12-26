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Ханю чуть не упал с четырехосной осью во время завоевания титула чемпиона Японии

26 декабря, 2021
Boleslava Sokolova

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю чуть не стал первым фигуристом, который приземлился на четырехосную ось, легко обогнав Шума Оно и Юми Кагаями и выиграв в воскресенье национальный чемпионат Японии.

Ханю попробовал выполнить прыжок, который, в отличие от других квадроциклов, включает в себя дополнительную половину вращения, в начале своей произвольной программы на Saitama Super Arena в Японии. В конце концов он приземлился с двумя ногами, и прыжок был сокращен до тройного поворота, но это все же подготовило почву для программы, которая включала еще три четверных прыжка и оставила ему 322,36 балла.

«Я искренне рад, — сказал Ханю Kyodo News. — Мне казалось, что я собираюсь заплакать, даже за шесть минут до того, как я согреюсь».


Оно упаковал пять квадроциклов в свой свободный снегоход, но едва застрял на четырехъядерном и четвероногом пальцах ноги и упал на другой четвероногий палец, оставив ему 295,82 балла и серебро. Кагеами финишировал с 292,41 балла.

Ожидается, что японское трио фигуристов станет самым сложным соперником для американской суперзвезды Натана Чена на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые начнутся менее чем через шесть недель. Чен соревнуется с американскими гражданами через две недели.

«Приятно иметь возможность наблюдать за скейтбордингом. Даже если я не участвую в соревнованиях», — сказал Чен на прошлой неделе, когда его спросили о возвращении Ханю после восьмимесячного отсутствия на соревнованиях из-за травмы лодыжки.

«Будет интересно посмотреть, как все справятся», — сказал Чен, который четыре раза подряд обыграл Ханю после Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. «Будет ли это действительно влиять на то, как вы планируете? Скорее всего, нет. Но все же, я думаю, полезно иметь представление о том, где все находятся. Но больше всего на свете смотреть скейтборд — это весело».

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В другом потенциальном олимпийском превью в эти выходные российская звезда Камила Валеева возвращается домой в качестве лидера в Пекине с ее рекордным результатом в своем национальном чемпионате.

Обладательница Skate Canada и Кубка Ростелекома набрала 193,10 балла в произвольной программе, побив свой рекорд в 185,29 балла в начале этого года с 283,48 балла. Это позволило ей значительно опередить Александру Трусову, завершившую гонку с результатом 248,65, и Анну Щербакову, занявшую бронзу с результатом 239,56 балла.

Валиева установила рекорд Гран-при, набрав 272,71 балла в Кубке Ростелекома.

Трусова и Щербакова могут быть ближайшими соперницами Валиевой на Олимпиаде в Пекине. А если так, то трио могло позволить российским фигуристам первыми подняться на олимпийский пьедестал почета для одной страны.

По другим результатам, прошедшие уик-энд, Каори Сакамото выиграла чемпионат Японии с результатом 234,06 балла, что сделало ее одной из немногих фигуристок в мире, которая набрала достаточно очков, чтобы бросить вызов россиянам.

Александра Степанова и Иван Букин завоевали титул чемпиона России в танцах на льду с 223,37 балла. Этот результат превзошел лучший результат олимпийских кандидатов Габриэлы Пападакис и француза Гийома Сисерона на International de France.

Анастасия Мишина и Александр Галиамов завоевали титул чемпиона России в парном разряде с 243,74 балла, опередив серебряных призеров Александру Бойкову и Дмитрия Козловского и команду, занявшую третье место, Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Тарасова и Морозов, финишировавшие четвертыми на Играх в Пхенчхане, набрали 228,49 балла как лучшие в сезоне Гран-при.

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