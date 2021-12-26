Ханю чуть не упал с четырехосной осью во время завоевания титула чемпиона Японии

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю чуть не стал первым фигуристом, который приземлился на четырехосную ось, легко обогнав Шума Оно и Юми Кагаями и выиграв в воскресенье национальный чемпионат Японии.

Ханю попробовал выполнить прыжок, который, в отличие от других квадроциклов, включает в себя дополнительную половину вращения, в начале своей произвольной программы на Saitama Super Arena в Японии. В конце концов он приземлился с двумя ногами, и прыжок был сокращен до тройного поворота, но это все же подготовило почву для программы, которая включала еще три четверных прыжка и оставила ему 322,36 балла.

«Я искренне рад, — сказал Ханю Kyodo News. — Мне казалось, что я собираюсь заплакать, даже за шесть минут до того, как я согреюсь».





Оно упаковал пять квадроциклов в свой свободный снегоход, но едва застрял на четырехъядерном и четвероногом пальцах ноги и упал на другой четвероногий палец, оставив ему 295,82 балла и серебро. Кагеами финишировал с 292,41 балла.

Ожидается, что японское трио фигуристов станет самым сложным соперником для американской суперзвезды Натана Чена на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые начнутся менее чем через шесть недель. Чен соревнуется с американскими гражданами через две недели.

«Приятно иметь возможность наблюдать за скейтбордингом. Даже если я не участвую в соревнованиях», — сказал Чен на прошлой неделе, когда его спросили о возвращении Ханю после восьмимесячного отсутствия на соревнованиях из-за травмы лодыжки.

«Будет интересно посмотреть, как все справятся», — сказал Чен, который четыре раза подряд обыграл Ханю после Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. «Будет ли это действительно влиять на то, как вы планируете? Скорее всего, нет. Но все же, я думаю, полезно иметь представление о том, где все находятся. Но больше всего на свете смотреть скейтборд — это весело».

В другом потенциальном олимпийском превью в эти выходные российская звезда Камила Валеева возвращается домой в качестве лидера в Пекине с ее рекордным результатом в своем национальном чемпионате.

Обладательница Skate Canada и Кубка Ростелекома набрала 193,10 балла в произвольной программе, побив свой рекорд в 185,29 балла в начале этого года с 283,48 балла. Это позволило ей значительно опередить Александру Трусову, завершившую гонку с результатом 248,65, и Анну Щербакову, занявшую бронзу с результатом 239,56 балла.

Валиева установила рекорд Гран-при, набрав 272,71 балла в Кубке Ростелекома.

Трусова и Щербакова могут быть ближайшими соперницами Валиевой на Олимпиаде в Пекине. А если так, то трио могло позволить российским фигуристам первыми подняться на олимпийский пьедестал почета для одной страны.





По другим результатам, прошедшие уик-энд, Каори Сакамото выиграла чемпионат Японии с результатом 234,06 балла, что сделало ее одной из немногих фигуристок в мире, которая набрала достаточно очков, чтобы бросить вызов россиянам.

Александра Степанова и Иван Букин завоевали титул чемпиона России в танцах на льду с 223,37 балла. Этот результат превзошел лучший результат олимпийских кандидатов Габриэлы Пападакис и француза Гийома Сисерона на International de France.

Анастасия Мишина и Александр Галиамов завоевали титул чемпиона России в парном разряде с 243,74 балла, опередив серебряных призеров Александру Бойкову и Дмитрия Козловского и команду, занявшую третье место, Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Тарасова и Морозов, финишировавшие четвертыми на Играх в Пхенчхане, набрали 228,49 балла как лучшие в сезоне Гран-при.

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