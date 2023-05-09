Хаос в Запорожской области Украины из-за приказа России об эвакуации

КИЕВ, Украина. Жители оккупированных Россией районов юга Украины описывают обстановку хаоса, протестов и лишений в последние дни, когда оккупационные власти приказали эвакуировать десятки тысяч мирных жителей перед лицом украинского наступления.

The New York Times связалась с десятком человек в оккупированных городах и селах Запорожской и Херсонской областей Украины по телефону и через защищенные приложения для обмена сообщениями. Они сказали, что заправочные станции пусты, продуктовые полки пусты, а в банкоматах нет наличных.

«Они эвакуируют людей из больниц и забирают оборудование», — сказал 38-летний Андрей, проживающий в Каменке-Днепровской в ​​оккупированной Запорожской области на юге Украины. «Потом их закрывают. Никто не объясняет, почему и на какой срок. Люди боятся спрашивать, потому что вокруг вооруженные солдаты.

Доступ к оккупированным территориям строго ограничен, и счета жителей не могут быть проверены независимо. Некоторые из опрошенных добрались до ссылки с помощью местных властей; С другими связались через родственников в столице, Киеве, или после публикации приказа об эвакуации в социальных сетях.