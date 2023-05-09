Хаос в Запорожской области Украины из-за приказа России об эвакуации

КИЕВ, Украина. Жители оккупированных Россией районов юга Украины описывают обстановку хаоса, протестов и лишений в последние дни, когда оккупационные власти приказали эвакуировать десятки тысяч мирных жителей перед лицом украинского наступления.
The New York Times связалась с десятком человек в оккупированных городах и селах Запорожской и Херсонской областей Украины по телефону и через защищенные приложения для обмена сообщениями. Они сказали, что заправочные станции пусты, продуктовые полки пусты, а в банкоматах нет наличных.
«Они эвакуируют людей из больниц и забирают оборудование», — сказал 38-летний Андрей, проживающий в Каменке-Днепровской в оккупированной Запорожской области на юге Украины. «Потом их закрывают. Никто не объясняет, почему и на какой срок. Люди боятся спрашивать, потому что вокруг вооруженные солдаты.
Доступ к оккупированным территориям строго ограничен, и счета жителей не могут быть проверены независимо. Некоторые из опрошенных добрались до ссылки с помощью местных властей; С другими связались через родственников в столице, Киеве, или после публикации приказа об эвакуации в социальных сетях.
В связи с тем, что очень скоро ожидаются ожесточенные бои, сообщение оккупационных властей уже несколько дней ясно: уходите сейчас же. Большинство мирных жителей давно покинули регион — в первую очередь на территорию, контролируемую Украиной, — но украинцы говорят, что, несмотря на лишения и страх, большинство из тех, кто остался, остались.
В пятницу оккупационные власти Запорожской области — частично оккупированной российскими войсками и являющейся одним из длинных прифронтовых участков, где Украина пытается прорвать российскую оборону — издали приказы об эвакуации 18 городов и сел, ссылаясь на интенсивные бои.
Ожидается, что около 70 000 человек в регионе будут перемещены, заявил назначенный Кремлем региональный чиновник Андрей Козенко. Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС. Но не сразу было ясно, куда они поедут, и, хотя эвакуация была описана как обязательная, оказалось, что было мало усилий, чтобы заставить людей уйти.
В прошлом оккупационные власти представляли принудительную эвакуацию как гуманитарный жест, хотя минувшей осенью приказ об эвакуации из части Херсонской области предшествовал выводу российских войск.
По словам украинских военных и западных военных аналитиков, в Запорожье московские войска продолжают расширять оборонительные укрепления, что является признаком того, что они готовятся к войне.
В последние дни обе стороны в войне активизировали удары, а Украина заявила, что находится на завершающей стадии подготовки к контрнаступлению.
Российские силы нанесли свои последние авиаудары по Украине в одночасье, в том числе крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Киев, заявили официальные лица в понедельник. По словам мэра Виталия Кличко, украинские военные заявили, что сбили все 35 беспилотников, запущенных российскими войсками, в том числе 30 над Киевом, и по меньшей мере пять человек получили ранения, когда обломки беспилотника упали на здания. В заявлении.
После относительно нечастых нападений на город в этом месяце русские предприняли четыре крупных нападения на Киев. В течение почти четырех часов украинские группы ПВО налетали, чтобы сбить беспилотники, освещая ночное небо трассирующим огнем из зенитных орудий, в то время как жители ютились в бомбоубежищах и внутренних коридорах. Каждый раз, когда дрон падал, взрыв выбивал окна и сотрясал здания.
В понедельник украинские военные заявили, что Россия выпустила 16 ракет по городам Харьков, Херсон, Николаев и Одесса. Украинский Красный Крест заявил, что это склад, где хранилась гуманитарная помощь. уничтожен» В Одесской области.
В районах, затронутых российскими приказами об эвакуации, мало кто их замечал.
Богдан Староконь, ссыльный глава Васильевской районной администрации области, сообщил, что около 80 человек из довоенного населения в 22 тысячи человек согласились выехать в воскресенье.
58-летняя Галина, проживающая в оккупированном городе Полохи, рассказала, что в пятницу российские власти неожиданно объявили об окончании учебного года. Привезли десятки автобусов, и жителям сказали садиться только с тем, что они могли унести, сказала Халина, которая, как и другие, опрошенные для этой статьи, попросила называть только свое имя из соображений безопасности.
После того, как автобусы уехали, сотрудники «Оккупай» отвели в сторону отказавшихся уехать родителей и заставили их подписать бумаги, подтверждающие, что они были проинформированы об опасности и взяли на себя ответственность за свои действия.
Артур Грубский, находящийся в изгнании украинский глава Бологовской районной администрации, сказал, что другие жители города рассказали ему, что видели школьные автобусы, выезжающие из Болох и направляющиеся на юг в сторону прибрежного города Бердянска.
Генштаб украинской армии сказал воскресенье Российские оккупационные власти перемещают мирных жителей в «базы отдыха» в Бердянске и прибрежном городе Приморске. В нем говорилось, что первыми выслали тех, кто согласился получить российское гражданство в первые месяцы оккупации.
«Часто сотрудники уходят», — сказал он в интервью. «Многие из них надеются приехать в Крым».
40-летний Сергей живет далеко от линии фронта в селе Малая Пилосерка. Он сказал, что в выходные российские официальные лица сказали жителям, где собираться в 9 утра, чтобы сесть на автобусы дальше на юг.
«Некоторые люди пришли со своими сумками, но когда подъехал автобус, у водителя закончился бензин, и сегодня эвакуации не будет», — сказал он.
Ситуация казалась хаотичной в городе Энергодар, где проживает много рабочих на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. На выходных Управление ООН по ядерным вопросам предупредило, что эвакуация Энергодара может увеличить риск аварии на объекте, и выразило тревогу по поводу «все более напряженных, стрессовых и сложных условий для рабочих и их семей».
Опасная ситуация на заводе на реке Днепр, к югу от города Запорожье, находится в центре внимания международного сообщества в связи с возможностью серьезного радиационного облучения. Он неоднократно подвергался обстрелам и обстрелам.
Многие близлежащие жители уже уехали из-за боевых действий возле завода. Но Дмитрий Орлов, ссыльный мэр Энергодара, заявил в воскресенье, что условия ухудшаются и что приказ об эвакуации вызвал «панику».
Согласно отчету, на заправочных станциях закончилось топливо, больничное оборудование было разграблено, а цены на лекарства и расходные материалы «значительно выросли». Телеграфный пост Г-н, который находится в контакте с людьми там. По Орлову.
Михаил, житель Энергодара, сообщил в текстовом сообщении, что жители посетили местный магазин на выходных, когда к ним подошел российский чиновник и сказал, что он закрыт.
На вопрос, когда магазин снова откроется, солдат ответил: «Никогда больше».
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