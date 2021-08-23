Economy

Хаос продолжается в аэропорту Кабула, поскольку талибы обсуждают новое правительство

23 августа, 2021
Marfa Fedoroa

Пентагон заявил в воскресенье, что в попытке ускорить эвакуацию министр обороны Ллойд Дж. Остин III приказал шести коммерческим авиакомпаниям предоставить пассажирские самолеты для оказания помощи в усиливающейся военной операции США по эвакуации американцев и афганских союзников из столицы Афганистана Кабула. .

Г-н Остин активировал первую фазу Гражданского резервного воздушного флота, созданного в 1952 году после взлетно-посадочной полосы в Берлине, чтобы предоставить самолеты для перевозки пассажиров, прибывающих на базы на Ближнем Востоке из Афганистана, Джон Ф. Кирби, пресс-секретарь Пентагона, Он сказал в своем заявлении.

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В настоящее время задействовано 18 самолетов: четыре от United Airlines; по три от American Airlines, Atlas Air, Delta Airlines и Omni Air; и две Гавайские авиалинии. Гражданские самолеты не будут совершать полеты в Кабул и вылетать из него, поскольку быстрое ухудшение ситуации с безопасностью затрудняет выполнение эвакуационных полетов.

Фергюсон сказал, что присутствие боевиков Талибана по периметру кабульского аэропорта и смешанное с британскими и другими западными силами производило впечатление «очень странного сна». Она подчеркнула, что в мгновение ока был произведен едва единственный выстрел, Афганистан был потерян, талибы вошли в Кабул, и был поднят белый флаг Исламского Эмирата Афганистан.

Однако сопротивление все еще существует среди афганских лидеров, которые укрылись в долине Панджшер, суровой долине, где афганские боевики годами сопротивлялись талибам во время гражданской войны в Афганистане в 1990-х годах. Бывшие афганские официальные лица оценивают количество бойцов, скрывающихся сегодня в Панджшире, от 2000 до 2500 человек, но они изолированы и не имеют материально-технической поддержки.

Проживающий там бывший первый вице-президент Амрулла Салех утверждает, что является «временным президентом» в соответствии с принятой при посредничестве США конституцией Афганистана 2004 года, поскольку президент Гани бежал из страны. Панджшеры заявили, что намерены сопротивляться захвату долины, если талибы не согласятся на инклюзивное правительство.

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