ХАОС; HEAD NOAH начнет играть в Steam

Написано следователем 6 октября 2022 г. 18:00









Спайк Чунсофт, Инк. Сегодня анонсируем ранее отмененную Steam-версию Хаос; голова Ноя Он выйдет в Steam 7 октября 2022 года по тихоокеанскому времени, как и планировалось изначально.

Компания получила следующее заявление от оператора Steam Valve:

Команда проверки контента Valve, группа, которая приняла первоначальное решение, перепроверила его. Хаос; голова Ноя И решил изменить курс и оставить игру в Steam как есть. Мы также изучили процесс, который привел к предыдущему решению о Хаос; голова НояИ внесли некоторые изменения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. «

Спайк Чунсофт также выразил признательность фанатам следующим комментарием:

«Мы считаем, что это решение является результатом непоколебимой поддержки фанатов серии «Научные приключения», а также всех игроков, которые с нетерпением ждут выхода этой игры. Ваши голоса были услышаны. Мы искренне ценим вашу приверженность. ваша постоянная поддержка Spike Chunsoft и серии Science Adventure».

Чтобы быть в курсе последних обновлений, подписывайтесь на Spike Chunsoft, Inc. в Твиттере (Встроить твит), Фейсбук (Встроить твит) и инстаграмм (Встроить твит).