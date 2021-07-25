Хардинг Град помогает прикрыть энергию | Новости, спорт, вакансии

Чтобы работать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, уроженке Уоррена Тори Пайпер пришлось пройти вакцинацию, протестировать, поместить в карантин и отслеживать ее с помощью приложения, которое она использует для проверки, куда бы она ни пошла.

Несмотря на то, что преодолевает столько препятствий, сколько любая звезда легкой атлетики, нет другого места, где бы предпочел выпускник средней школы Уоррена Дж. Хардинга 2005 года.

«Я не хотел упускать возможность побывать на Олимпийских играх, где ничего подобного раньше не случалось», – сказал он. – сказала Пайпер во время телефонного интервью из Японии. «Этот для учебников истории, и я хочу быть здесь для этого. Я люблю игры, и я рад, что она смогла это организовать».

34-летняя Пайпер в четвертый раз появляется на Олимпийских играх NBC – зимних Олимпийских играх 2014 года в России, 2018 году в Южной Корее и летних Олимпийских играх 2016 года в Бразилии. Она является экспертом (старшим электриком) по церемониям открытия и закрытия этой олимпиады и освещает место проведения.

Не то чтобы другие Олимпийские игры не обходились без особых проблем.

«Все они были связаны с чем-то особенным», Она сказала. «В России были проблемы с безопасностью. В Рио был вирус Зика. В Корее мы находились менее чем в 10 милях от демилитаризованной зоны. Но NBC всегда хорошо помогала нам чувствовать себя в безопасности».

Помимо работы над церемониями открытия и закрытия, Пайпер входит в состав Mobile Lighting Crew, группы, созданной для создания сайтов мобильного вещания везде, где это необходимо. Если ведущий Майк Террико решит осуществлять дистанционное управление с места соревнований, задача Пайпер и остальной команды – сделать так, чтобы клип выглядел так же безупречно, как и клипы, транслируемые из основной студии.

До сих пор самой большой проблемой был не вирус, а перегревание тепла и маски.

“Лично я более холодный человек”, – сказала Пайпер. «Я родом из Огайо и знаю, как водить машину по снегу и накладывать слои. Вы можете просто снять много слоев и дать им поработать».

Пайпер сказала, что с нетерпением ждет возможности увидеть, чем занимается гимнастка Симона Байлз после завоевания четырех золотых и бронзовых медалей на Играх 2016 года, и ей интересно увидеть участников соревнований на первых соревнованиях, таких как скейтбординг и спортивное скалолазание.

«Я очень рад видеть, как эти спортсмены впервые демонстрируют свои вещи», Она сказала.

Пайпер работала над всем, от спортивных мероприятий до президентских дебатов, и скоро у нее будет свой первый большой фильм. Когда она не уезжает по работе, Пайпер живет в Чарльстоне, Южная Каролина, и недавно проработала в команде. «Ты Бог? Это я, Маргарет». По мотивам грядущего романа Джуди Блум с Рэйчел Макадамс и Кэти Бейтс в главных ролях.

«Было действительно круто быть на съемочной площадке», – сказала Пайпер. «Видя Кэти Бейтс, видя, как они взяли историю, которую я помню в детстве, и перевели ее на большой экран, я почувствовал себя действительно гордым быть частью этого. Сама Джуди Блум была с нами. Она даже снялась в эпизодической роли в фильме. фильм. Мой 12-летний сын был так взволнован в те дни ».

Однако Пайпер уже рассматривает возможность проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Мне было бы трудно полностью отказаться от путешествий, и я определенно хотел бы побывать на Олимпийских играх, в частности», Она сказала. «Возможность путешествовать и работать с людьми по всему миру была благословением, и я не думаю, что откажусь от этого в ближайшее время, но мне определенно нравятся новые задачи и новые возможности учиться и расти в различных формах искусства. “

«Я вижу, что буду сниматься в других фильмах в будущем. Работая над« Маргарет », я смог наладить хорошие отношения с людьми. Мой следующий проект все еще в воздухе, но, возможно, я буду сниматься в сериале HBO после этого, когда я Вернись из игр. Шаров в воздухе определенно много, и я с нетерпением жду возможности жонглировать ими ».