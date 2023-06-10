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«Харрикейны» Королевских ВВС дважды за сутки перехватывали российские самолеты, летевшие вблизи воздушного пространства НАТО.

10 июня, 2023
Apollinariya Soloveva

Первый инцидент произошел, когда британский самолет взлетел с авиабазы ​​Амари в Эстонии (RAF).

Британские Королевские ВВС «Харрикейны» дважды за последние сутки перехватывали российские самолеты, летевшие вблизи воздушного пространства члена НАТО.

Первоначальный инцидент произошел, когда британские самолеты вылетели с авиабазы ​​Амари в Эстонии в ночь на четверг.

Их сопровождали самолеты ВВС Швеции Gripens, которые поднялись на перехват самолетов Ил-20 ВВС России «COOT» и Су-27 «FLANKER», летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции, сообщили ВВС Великобритании.

Первый инцидент произошел, когда британский самолет взлетел с авиабазы ​​Амари в Эстонии (RAF).

Первый инцидент произошел, когда британский самолет взлетел с авиабазы ​​Амари в Эстонии (RAF).

В заявлении RAF говорится, что российские самолеты не соответствуют международным стандартам, не передавая соответствующую полетную информацию.

Однако ВВС Великобритании утверждали, что самолет оставался в международном воздушном пространстве и управлялся «профессионально».

Ураганы снова поднимаются в воздух, чтобы перехватить самолеты АН12 «КУБ» и АН72 «УГОЛЬНИК», летящие на юг с материка. Россия В сторону Калининградской области в пятницу утром.

Самолеты RAF также перехватили два самолета Туполев Ту-22М «BACKFIRES» и два самолета Су-30 SM FLANKER H, которые также летели на юг с материковой части России над Финским заливом и Балтийским морем.

Ураганы снова поднялись в воздух в пятницу утром, чтобы перехватить AN12‘ КУБ’ и один AN72‘ УГОЛЬНИК & # x002019; Летим на юг с материковой части России в сторону Калининградской области (RAF)

Ураганы снова пронеслись в пятницу утром, чтобы перехватить самолеты АН12 «КУБ» и АН72 «УГОЛЬНИК», летевшие на юг с материковой части России в направлении Калининградской области (РАФ).

Один из пилотов, участвовавших в давке, рассказал ВВС, как произошла авария.

«Несмотря на явный рост региональной активности, эти перехваты остаются для нас нормой, и мы готовы реагировать на любую миссию, которая может представлять угрозу региональной безопасности», — говорится в заявлении.

К инциденту в четверг были причастны шведские и британские самолеты (Королевские ВВС).

К инциденту в четверг были причастны шведские и британские самолеты (Королевские ВВС).

Министр обороны Бен Уоллес сказал, что инциденты являются свидетельством того, как страны работают вместе, чтобы патрулировать территории друг друга.

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Он сказал: «Эти перехваты — яркое напоминание о том, что Королевские ВВС всегда готовы защищать наше небо и небо наших союзников».

«Скоординированные действия нескольких ВВС являются наглядной демонстрацией ценности наших международных союзов».

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