«Харрикейны» Королевских ВВС дважды за сутки перехватывали российские самолеты, летевшие вблизи воздушного пространства НАТО.

Британские Королевские ВВС «Харрикейны» дважды за последние сутки перехватывали российские самолеты, летевшие вблизи воздушного пространства члена НАТО.
Первоначальный инцидент произошел, когда британские самолеты вылетели с авиабазы Амари в Эстонии в ночь на четверг.
Их сопровождали самолеты ВВС Швеции Gripens, которые поднялись на перехват самолетов Ил-20 ВВС России «COOT» и Су-27 «FLANKER», летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции, сообщили ВВС Великобритании.
В заявлении RAF говорится, что российские самолеты не соответствуют международным стандартам, не передавая соответствующую полетную информацию.
Однако ВВС Великобритании утверждали, что самолет оставался в международном воздушном пространстве и управлялся «профессионально».
Ураганы снова поднимаются в воздух, чтобы перехватить самолеты АН12 «КУБ» и АН72 «УГОЛЬНИК», летящие на юг с материка. Россия В сторону Калининградской области в пятницу утром.
Самолеты RAF также перехватили два самолета Туполев Ту-22М «BACKFIRES» и два самолета Су-30 SM FLANKER H, которые также летели на юг с материковой части России над Финским заливом и Балтийским морем.
Один из пилотов, участвовавших в давке, рассказал ВВС, как произошла авария.
«Несмотря на явный рост региональной активности, эти перехваты остаются для нас нормой, и мы готовы реагировать на любую миссию, которая может представлять угрозу региональной безопасности», — говорится в заявлении.
Министр обороны Бен Уоллес сказал, что инциденты являются свидетельством того, как страны работают вместе, чтобы патрулировать территории друг друга.
Он сказал: «Эти перехваты — яркое напоминание о том, что Королевские ВВС всегда готовы защищать наше небо и небо наших союзников».
«Скоординированные действия нескольких ВВС являются наглядной демонстрацией ценности наших международных союзов».
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