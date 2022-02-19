Харрис обещает экономический ответ, если Россия вторгнется в Украину

Харрис ввела ответные меры в соответствии с ее предыдущей карьерой прокурора, пообещав «крупные и беспрецедентные» экономические издержки.

Комментарии прозвучали в момент повышенного риска после неоднократных предупреждений Соединенным Штатам в пятницу о попытках России начать вторжение.

Внимание вице-президента к напряженности в отношениях между Россией и Украиной последовало за несколькими попытками Соединенных Штатов в пятницу предать гласности агрессивные действия России в регионе и попытаться предотвратить вторжение России в Украину под видом ложных заявлений.

Об этом заявил президент Джо Байден. Теперь он убежден, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, добавив, что США считают, что российские силы намерены атаковать Украину «на следующей неделе» или раньше, и что атака будет нацелена на украинскую столицу Киев.

Это был серьезный риторический сдвиг для президента, который ранее указывал, что, по его мнению, Путин еще не принял решение о вторжении. Однако в пятницу Байден подчеркнул, что место для дипломатии еще есть.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил журналистам перед выступлением Харрис, что ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут готовы к любому исходу.

«Мы поставили мир в известность о том, чего мы боимся и видим от русских, об этих провокациях, которые, как мы опасаемся, они будут использовать в качестве предлога для вторжения в Украину, и в последние часы или дни, к сожалению, мы видели некоторые из них», — сказал чиновник. сказал.

Байден сказал, что российская дезинформация накапливалась как ложное оправдание для Путина приказа о вторжении, обвиняя Россию в нарушении режима прекращения огня в условиях «быстро обостряющегося кризиса».

Белый дом в пятницу также обвинил Россию в крупномасштабной кибератаке на Украину в начале недели и предупредил, что Россия может столкнуться с широкомасштабными санкциями, если она вторгнется в Украину, вместе с Далипом Сингхом, заместителем советника по национальной безопасности по международной экономике и заместителем директора Национальный экономический совет. Он назвал это «самой суровой мерой, которую мы когда-либо придумывали против России».

Чиновник сообщил, что Харрис все еще планирует встретиться после выступления президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, а также проведет несколько неформальных встреч, называемых «отходом», с другими лидерами.

Несмотря на оценку США неизбежного вторжения в Украину, Байден заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский должен решить, участвовать ли в конференции по безопасности в эти выходные в Германии. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что Зеленский по-прежнему планирует отправиться в Мюнхен и обратно в тот же день. Но он добавил, что «ситуация с безопасностью будет переоценена утром».

«Это действительно его звонок. Он действительно должен решить, где ему нужно быть», — сказал чиновник, знакомый с планами вице-президента на выходные, о решении Зеленского отправиться в поездку.

На конкретный вопрос, обеспокоены ли они этим, чиновник прямо сказал: «Нет».