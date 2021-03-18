Харрис удивил Тима, занявшего первое место на чемпионате Дубая

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты – Южноафриканский лифт Ллойд Харрис удивил чемпиона US Open Dominic Team 6-3 6-4 в стартовом матче Австрии на чемпионате Дубая.

Харрис забил девять эйсов и не позволил Тиму с четвертым семенем набрать ни одного брейк-поинта, когда он забил на матч третьего раунда против Филипа Краиновича.

81-посевному Харрису потребовалось всего 72 минуты, чтобы послать Тима первому посевному.

«Очевидно, я очень доволен этой победой, я победил игрока с самым высоким рейтингом». Харрис сказал в интервью в суде: «Я очень жду« Доума », так что для меня это особенное чувство, и я» я действительно счастлив. “

«Я подавал очень хорошо. Я очень хорошо отыграл некоторые важные моменты, поэтому я очень этим горжусь».

В отличие от Тима, второй посевной Андрей Рублев обыграл Эмиля Росуворе в квалификации 6-4, 6-4 и вышел в третий раунд без перелома. В следующей роли Роблев играет Тейлор Фриц, победивший Николауса Басилашвили со счетом 4-6, 6-3, 7-6 (4).

Это была первая победа России на поле после завоевания титула Роттердама 7 марта. Роблеф дошел до полуфинала Qatar Open на прошлой неделе, не сыграв после нескольких раундов, прежде чем проиграть Роберто Баутиста Агуту.

Канадский третий посевной Денис Шаповалов выиграл первые пять игр на пути к победе над Яном Леннардом Струве со счетом 6: 1 6: 3. Затем он встретится с Хубертом Хоркэтчем.

Баутиста Агут сыграл всего 28 минут, когда его оппонент из Австралии Мэтью Ибдин сошел с дистанции, когда испанец продвинулся со счетом 4: 1 в первом сете. Занявший четвертое место Баутиста Агут встретится с Янником Шенером в 1/8 финала.