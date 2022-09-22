Харьков | Новости мира

Русские должны были где-то окопаться, отброшенные быстрым украинским наступлением в Харькове, на востоке Украины.

Теперь мы можем начать видеть, где.

Они, безусловно, стоят к востоку от реки Оскил в месте под названием Сватов.

Это особенно важно для них, потому что Святов контролирует последний хороший маршрут снабжения из Белгорода, Россия, к их войскам южнее.

Война на Украине Live Updates

Но украинцы теперь в состоянии атаковать трассу Р66, идущую на юг от Свато у северных ворот Донбасса в сторону Кременной.

А так русские тоже усиленно пытаются вернуть себе позиции в Кременной, потому что если не могут, то Лисизанск и Северодонецк — помните их? — Наверное, окружен с севера.

Так что следующая фаза этой войны разворачивается на Северо-Востоке.

На юго-западе продолжается бой за Херсон.

Херсон — важнейший стратегический объект, и российские войска упорно борются за его удержание.

Похоже, что украинцы работают над тем, чтобы оттеснить российские силы в другом месте региона обратно в город. Тогда, возможно, носите их.

Ответом России на эти неудачи стали новые ракетные обстрелы гражданских объектов и объектов инфраструктуры.

Плотина и ГЭС в Кривом Роге неоднократно подвергались нападениям. У России есть военная логика.

Плотина прорывается и затапливает реку Ингулец, которая разрушает часть понтонных мостов, и теперь украинцы переходят Ингулец.

Дамба быстро отремонтирована, понтонные мосты заменены, а российские атаки на дамбу продолжаются.

Все это часть логистической войны, без которой сражения на передовой всегда проигрываются.

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Владимир Путин заявил, что Россия сделает все возможное для скорейшего прекращения войны на Украине.

Что касается логистики и поддержки, то некоторые цифры из заголовков весьма драматичны.

Русские потеряли более 6000 единиц значимой техники, украинцы — только четверть этого количества.

Но эти большие потери русских, как правило, были малы по сравнению с количеством имеющейся техники. В то время как украинские потери составляли большую часть того, что они в конечном итоге бросят на войну.

Это подчеркивает два фундаментальных вопроса.

Во-первых, Украине будет нужна западная военная техника, пока она не сможет вести эту войну.

Во-вторых, мы наблюдаем возвращение промышленных войн в Европу — впервые за два поколения.