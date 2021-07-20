Хасебулла отклонил предложение сразиться с Абдо Ризиком, 7 миллионов, в просьбе о сумасшедшей компенсации

Хасбулла Магомедов и Абду Розик стали двумя любимыми борцами в Интернете, несмотря на то, что еще не встречались друг с другом, и оказывается, что требования о компенсации становятся довольно большими.

Хасибулла стал известен в Интернете как «Мини-Хабиб» из-за сравнения с легендой UFC Хабибом Нурмагомедовым и множеством вирусных видео, распространяющихся из его родной России по всему миру.

Он и Росик, страдающие карликовостью, уже несколько месяцев ели вяленую говядину, в разработке боевые планы, но пока ничего не высечено в камне.

Согласно новому посту в сети от Ашаба Тамаева, промоутера Хасибуллы и сам бойца ММА, Хасибулла имеет более чем вдвое больше предлагаемых денег.

я хочу поблагодарить Встраивать твит За то, что он тоже фанат Хасбуллы, и объявляем, что мы, как сообщество Хасбуллы, поддерживаем его в его борьбе против Мэйвезера.

(Вы любите по Богу, мы любим вас) pic.twitter.com/3yfQNyBsBx – Хасбулла 🇷🇺 (Хасбулиа) 4 июня 2021 г.

Несмотря на то, что дискуссии по поводу боя все еще явно ведутся, Хасибулла, как сообщается, отклонил предложение о бое стоимостью в миллионы рублей (российская валюта).

Тамаев Он разместил в Instagram свою фотографию с Хасибом Аллахом и Резеком, объяснив, что Хасиб Аллах уже отклонил одно предложение.

«Абдо Ризек готов сражаться бесплатно», – говорится в сообщении (переведенном) в Instagram. «Хасбик отказался от 7 миллионов рублей и попросил 20 миллионов!»

20 миллионов российских рублей превращаются примерно в 286 000 долларов США, так что это не совсем те деньги, на которые претендуют другие влиятельные лица, такие как Логан и Джейк Пол.

Тем не менее, к нему явно есть интерес, поскольку и Хасибулла, и Абдо возглавляют огромные онлайн-фан-базы, поскольку он стал вирусным, с миллионами подписчиков на официальных страницах и поклонниками в различных социальных сетях.

Когда они в конечном итоге будут сражаться, и, конечно же, сколько будут платить бойцы, еще неизвестно. Но само собой разумеется, что на столе будет некая серьезная гордость и деньги.