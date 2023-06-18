Хасибуллу арестовали после «дикого свадебного веселья» в России

Интернет-звезда и боец ​​UFC Хасбулла Магомедов был арестован в России после празднования свадьбы своего друга.

Сообщается, что 20-летний Хасбула был арестован в своем родном городе Дагестан в России после дорожной пробки.

Он праздновал свадьбу друга, когда празднества зашли слишком далеко, что привело к тому, что на место происшествия прибыли представители властей.

За что арестовали Хасабуллу?

По имеющимся данным, Хасибулла и его друзья перерезали главную дорогу, чтобы испечь пирожные.

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МВД Дагестана разместило кадры после задержания в своем Telegram-канале.

Она писала: «Буйное свадебное веселье в Дагестане известно многим и далеко за пределами республики.

«В отсутствие других способов развлечения этот примитивный вариант до сих пор очень популярен — перекрытие дорог для других участников дорожного движения, сжигание резины, столкновение автомобилей друг с другом и множество других возможностей, которые, по сути, не имеют никакого отношения к празднованию.

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«Всех участников «свадебных страстей», как они сами это называют, доставили в полицию, а в отношении них сотрудники ГИБДД МВД Дагестана составили административные протоколы по всем нарушениям».

После своего ареста Хасибулла извинился за инцидент в социальных сетях и подтвердил, что он не был за рулем.

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Он написал в Твиттере: «Этого больше не повторится, мы приносим свои извинения. Нам пришлось немного ответить на него. Я тоже не был за рулем».

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Твиттер полон #freebulla

Когда слухи о его возможном аресте распространились в социальных сетях, аккаунты Хасбуллы в Твиттере начали твитить «#freebulla», прежде чем раскрывать новые товары. Новые футболки доступны для покупки на сайте товаров Hasbulla с напечатанными на них изображениями его за решеткой.

В ответ на известие о его аресте фанаты отправились в Twitter, чтобы высказать свои мысли. Один человек написал: «Что касается нарушений ПДД в России?! Я даже не знал, что у них есть ПДД… #FreeBulla»

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«Я думал, что автопробег — свадебная традиция в Дагестане. Мне так грустно видеть, что вас арестовали. #FreeBulla», — написал другой пользователь.

Третий добавил: «Боже мой, Хасибуллу ни за что не посадили… #FreeBulla».

Интернет-звезда впервые прославился в 2020 году, когда начал публиковать свои фотографии и видео на своей странице в Instagram.Согласно БогуКлипы быстро набрали сотни тысяч просмотров, так как люди были шокированы его миниатюрной внешностью.

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Его слава быстро распространилась по другим его страницам в социальных сетях, включая TikTok, где с тех пор он появлялся во многих FYP для людей, поскольку количество его подписчиков росло. По состоянию на май 2023 года у него 9 миллионов подписчиков в Instagram и 668,3 тысячи подписчиков в TikTok.