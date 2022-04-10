Хватит делать вид, что мы не ведем опосредованную войну с Россией

Президент Украины Зеленский призвал НАТО создать бесполетную зону и «закрыть небо» над Украиной. Сен. Марко Рубио выступает против этого; Сен. Сотрудники офиса Рика Скотта отказались от комментариев.

Миссисипи Сен. Другие, такие как Уикер, поддержали эту точку зрения. Администрация Байдена и многие республиканцы и демократы в Конгрессе ведут себя так, будто Украина потерпит неудачу. Им нужно избавиться от этой мысли.

25 марта министр иностранных дел России Лавров заявил, что Запад «объявил нам полноценную войну». 26 марта президент Желенский спросил: «Кто руководит евроатлантическим сообществом? Это все еще Москва из-за угрозы?

Мы ведем опосредованную войну с Россией и должны снабжать украинцев не только МиГ-29, но и американскими боевыми самолетами, ограниченной нелетной зоной и дополнительным оборудованием.

Украинский народ резко выступил против усилий России по восстановлению «иностранной близости» России «Россия Мир» (Русский мир).

Мы не должны допустить, чтобы Украина постигла та же участь, которая постигла Молдову и Грузию, путем создания «мира путем переговоров», который принесет пользу России, — создания еще одного «замороженного конфликта» на Донбассе, где «мир» является инструментом контроля. Все, что меньше украинской победы, будет иметь долгосрочные последствия не только для стабильности Украины, но и для Европы в целом.

Мы должны дать украинскому народу возможность защитить свою независимость от непокорной России. Народ Украины дважды сталкивался с тиранией: один раз в 2004 году (оранжевая революция) и второй раз в 2014 году (революция достоинства). Революция 2014 года спровоцировала ответные действия Москвы, приведшие к захвату Крыма и конфликту на Донбассе. Мы должны перестать тянуть время, пока Украина борется с диктатурой.

Нам необходимо установить ограниченную бесполетную зону над западной и центральной Украиной. Он защитит страны-члены НАТО Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию от вторжений России в их воздушное пространство. Причина ограниченной бесполетной зоны в том, что это было бы очень вкусно для многих союзников по НАТО, что потребовало бы единодушного одобрения всех 30 стран-членов НАТО.

Настоящим я предлагаю Конгрессу принять резолюцию в поддержку поддержки Соединенными Штатами предоставления Украине программы членства в НАТО и, таким образом, принятия Бухарестской декларации 2008 г. и Отчета о саммите в Брюсселе 2021 г. области.

Сторонники ее дела работали над тем, чтобы фактическая стенограмма этого заявления была доступна в Интернете.

Будет ли сыгран этот страх перед русским медведем, поэтому будут ли делаться незамысловатые предварительные объявления? Если бы это было так, наши слова были бы сочтены бессмысленными и свидетельствовали бы о моральной несостоятельности Соединенных Штатов. Ни Конгрессу, ни администрации Байдена нельзя позволить уклоняться от «мирных переговоров», не выступая за резолюцию в пользу предоставления НАТО карты Украины.

Переговоры 29 марта были запоздалой тактикой, позволившей Москве ввести наемников из группы Вагнера и восстановить свои силы под видом «установления доверия».

По словам заместителя министра обороны России Фомина, одним из аспектов так называемого возрождения надежды является «резкое сокращение боевых действий» вокруг Киева и Чернигова. Не говоря уже о Мариуполе или других областях на юге или востоке Украины, Москва попытается соединить часть расширенного Луганска и Донецка, создав таким образом наземный мост в Крым.

Русские продолжали обстреливать Мариуполь и превращали его в руины. Эта осада напомнила мне осаду Сараево, где были беспорядочные обстрелы мирных жителей во время боснийской войны.

Будущее Украины за НАТО, которое не функционирует как уменьшенный тайник между демократией и авторитаризмом.

Мэтью Беккер — выпускник Университета штата Флорида, преподающий вопросы политики и безопасности в Восточном университете в Миссисипи; Высказанные взгляды не отражали его собственные взгляды и взгляды университета.

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