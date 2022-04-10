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Хватит делать вид, что мы не ведем опосредованную войну с Россией

10 апреля, 2022
Vsevolod Egorov

Президент Украины Зеленский призвал НАТО создать бесполетную зону и «закрыть небо» над Украиной. Сен. Марко Рубио выступает против этого; Сен. Сотрудники офиса Рика Скотта отказались от комментариев.

Миссисипи Сен. Другие, такие как Уикер, поддержали эту точку зрения. Администрация Байдена и многие республиканцы и демократы в Конгрессе ведут себя так, будто Украина потерпит неудачу. Им нужно избавиться от этой мысли.

25 марта министр иностранных дел России Лавров заявил, что Запад «объявил нам полноценную войну». 26 марта президент Желенский спросил: «Кто руководит евроатлантическим сообществом? Это все еще Москва из-за угрозы?

Мы ведем опосредованную войну с Россией и должны снабжать украинцев не только МиГ-29, но и американскими боевыми самолетами, ограниченной нелетной зоной и дополнительным оборудованием.

Во время специального совместного заседания 7 апреля 2022 года, когда посол Украины Дмитрий Кушнер говорил о войне с Россией, делегат Люп Диас аплодировал.

Украинский народ резко выступил против усилий России по восстановлению «иностранной близости» России «Россия Мир» (Русский мир).

Мы не должны допустить, чтобы Украина постигла та же участь, которая постигла Молдову и Грузию, путем создания «мира путем переговоров», который принесет пользу России, — создания еще одного «замороженного конфликта» на Донбассе, где «мир» является инструментом контроля. Все, что меньше украинской победы, будет иметь долгосрочные последствия не только для стабильности Украины, но и для Европы в целом.

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