entertainment

«Хейдстаун», «Энни», «Скрипач на крыше» прибывают в Кентукки-центр.

25 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

Вроде 2021-22 BNC Broadway в Луисвилле Сериал подходит к концу и готовится перенестись в сумерки Императорской России и экстаз Парижа 1920-х годов, когда смелая молодая женщина намеревается раскрыть тайну своего прошлого.

«Анастасия» Сказка о романтике, волшебстве и интригах от создателей бродвейской классики «Рэгтайм», удостоенных премии «Тони». Кентукки Центр, 501 W Главная улица Продаются синглы к фантастическому мюзиклу, рассказывающему историю молодой женщины, которую преследует безжалостный советский офицер, стремящийся заставить ее замолчать. Приключение начинается, когда Аня (Анастасия), которую играет Кайла Стоун, обращается за помощью к потерпевшему крушение мошеннику и привлекательному бывшему аристократу. Вместе они отправляются в эпическое приключение, чтобы помочь ей найти дом, любовь и семью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.