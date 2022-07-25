«Хейдстаун», «Энни», «Скрипач на крыше» прибывают в Кентукки-центр.

Вроде 2021-22 BNC Broadway в Луисвилле Сериал подходит к концу и готовится перенестись в сумерки Императорской России и экстаз Парижа 1920-х годов, когда смелая молодая женщина намеревается раскрыть тайну своего прошлого.

«Анастасия» Сказка о романтике, волшебстве и интригах от создателей бродвейской классики «Рэгтайм», удостоенных премии «Тони». Кентукки Центр, 501 W Главная улица Продаются синглы к фантастическому мюзиклу, рассказывающему историю молодой женщины, которую преследует безжалостный советский офицер, стремящийся заставить ее замолчать. Приключение начинается, когда Аня (Анастасия), которую играет Кайла Стоун, обращается за помощью к потерпевшему крушение мошеннику и привлекательному бывшему аристократу. Вместе они отправляются в эпическое приключение, чтобы помочь ей найти дом, любовь и семью.

Билеты на PNC Broadway в «Анастасия» в Луисвилле начинаются от 46 долларов, их можно приобрести по телефону 502-584-7777 или онлайн по адресуКентуккиперформингартс.орг или же Ticketmaster.com.

Хотя «Анастасия» является последним шоу PNC Broadway 2021–2022 годов в сериале «Луисвилл», впереди еще много всего, что любители театра захотят отметить в своих календарях. Вот что вам нужно знать о предстоящей премьере и сезоне 2022-2023 годов.

Премьера «Jagged Little Pill» прошла в Kentucky Center

Новый сезон PNC Broadway не выйдет в Луисвилле до октября, но вам не придется ждать до тех пор, чтобы насладиться бродвейским представлением. Когда на «Анастасия» опускается занавес, зажигаются огни на премьере отмеченного наградами фильма «Тони».мелкое грубое зерно. «

BNC Broadway в Луисвиллев партнерстве с Kentucky Performing Arts, недавно объявили о предстоящей премьере новой музыки в Луисвилле, вдохновленной одноименным основным рок-альбомом семикратного обладателя Грэмми. Аланис Мориссетт. Режиссер: обладательница премии «Тони» Дайан Паулос («Официантка«Пепин‘) «Jagged Little Pill» рассказывает о совершенно несовершенной американской семье, которую The Hollywood Reporter описал как «неожиданную, поразительную и поразительную». «

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«Нам очень повезло, что у нас есть наши замечательные партнеры, PNC Broadway в Луисвилле, которые проводят самые захватывающие шоу на Бродвее здесь, на нашем собственном заднем дворе», — сказала The Courier Journal Ким Бейкер, президент и главный исполнительный директор Kentucky Performing Arts. «Работая вместе, мы смогли привлечь внимание к запуску тура «Jagged Little Pill», предоставив возможность патриотически привлечь внимание к Содружеству».

Творческая группа Jagged Little Pill включает в себя хореографию Сиди Элараби Эль Шаркави, частого соавтора Бейонсе («Apesh*it», «Love Drought/Sandcastles»), и сценический оркестр под управлением Тома Кейт («рядом с нормальным«Американский идиотВ команду также входит сценограф Рикардо Эрнандеса («шествиеМодный дизайн Эмили Репульс.Уважаемый Эван Хансен,Художник по свету Джастин Томсенд («)Мулен Руж!Звуковой дизайн — Джонатан Дэйнс («Официантка»), видеодизайн — Люси Маккиннон («весеннее пробуждение«), а дизайн прически, парика и макияжа — Дж. Джаред Джанас («)Сансет-стрит. «)

Режиссер: обладательница премии «Тони» Дайан Паулос («Официантка«Пепин«)»мелкое грубое зерноОн пройдет в Кентукки-центре 31 августа и 1 сентября. Билеты на два шоу, удостоенных премий «Тони» и «Грэмми», поступят в продажу 27 июля.

PNC Broadway в Луисвилле, сезон 2022-23 гг.

После того, как «Анастасия» и «Зазубренная таблетка» закрылись, до нового сезона бродвейского сериала PNC осталось менее двух месяцев. Сезон 2022–2023 годов включает в себя отличный состав в довершение всего».Хадстаун«Хорошенькая женщина«»что я«И»Убить пересмешника. «

Сезон из шести шоу начинается 18 октября с «скрипач на крыше«с последующим»Красотка: МюзиклС 29 ноября по 4 декабря, затемчто я«14-19 февраля 2023 г.»,Не слишком горд: жизнь и времена искушений«11-16 апреля 2023 г.»Хадстаун«16-21 мая 2023 г.»Харпер Ли Убить пересмешникаСезон завершится с 20 по 25 июня 2023 года.

В предстоящем сезоне также участвуют известные звезды в некоторых национальных гастрольных постановках. Угостят не только театралов Ричард Томас В «Убить пересмешника», но и Адам Паскаль («Аренда», «Школа рока», «Аида» Disney), в ролях «Красотка: Мюзикл».

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Как получить абонементы на сериал PNC Broadway 2022-23 в Луисвилле

Сезонные абонементы на сезон 2022-23 PNC Broadway в Луисвилле уже в продаже. Есть два способа купить абонементы: Заказать онлайн на сайте BroadwayinLouisville.com Или позвоните на бесплатную горячую линию Broadway Across America по телефону 502-561-1003. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Цены на пакет абонементов на шесть представлений варьируются от 260 до 840 долларов в зависимости от места.

Свяжитесь с корреспондентом Кирби Адамсом по адресу [email protected]