Хеллоуин из прошлого часто бывает страшным | Новости, спорт, вакансии

Хэллоуин, праздник, уходящий корнями в язычество, почти здесь, и в большинстве регионов «Иллюзия или реальность» Акцент будет сделан на сладкое. По большей части времена мыльных окон, разбитых тыкв и деревьев, украшенных туалетной бумагой, кажутся давно минувшими, что, вероятно, хорошо.

Еще в 1950-х годах, когда я занимался угощением и угощением, люди не делали особого декора для Хэллоуина, за исключением того, что ставили зажженный фонарь Джека в окно гостиной или наверху ступеней крыльца. Сейчас некоторые из моих соседей украшают свои дворы и подъезды гигантскими паутинами, охраняемыми гигантскими надувными пауками, которые выглядят зловеще. В некоторых дворах призрачные призраки проплывают сквозь ветки деревьев или парят над балконными перилами. Эти украшения декорированы гирляндами оранжевых и пурпурных цветов.

Раньше сегодняшние сообщества не устанавливали официальные вечеринки с трюками или угощениями, и хотя мы выполняли наши фокусы или угощали Хеллоуин, некоторые выходили на несколько ночей раньше, и не было известно, что некоторые из них появляются у вашей двери. 1 ноября или «Ночь нищих» Как это иногда называли. Вполне вероятно, что к этому привели ранние пташки и нищие. “официальный” Ночи с подарками и сладостями.

Район, где мы работали над нашими шутками и угощениями, был населен пожилыми парами, проживавшими в величественных викторианских домах, где нам не давали ничего подобного разнообразию великолепно упакованных конфет, доступных сегодня, но часто давали домашнее печенье в целлофановых пакетах. Что было всегда. хорошие шарики или шарики из попкорна, которые были хорошими, но очень липкими. Фактически, этот район выглядел как квартал семьи Смитов из фильма 1944 года. «Встретимся в Сент-Луисе» Где младшая дочь Тотти Смит, которую сыграла Маргарет О’Брайен, изменяла или мешала своим друзьям.

Поговорим о тех фильмах, которые могут помочь нам “дух” У меня есть несколько рекомендаций для вашего удовольствия от просмотра. Мне не нравятся новые фильмы ужасов, потому что они так сильно зависят от силы удара и загрузки экрана кровью и кровью. Я предпочитаю старые фильмы, такие как глобальная версия 1931 года “Дракула” В главной роли румынская актриса Белла Лугоши, которая запугивает с помощью света, тени и долгого молчания. Историки кино утверждают, что версия на испанском языке, сделанная ночью с использованием тех же наборов в Universal, лучше, несмотря на отсутствие печати сегодня. Немецкое бесшумное производство 1922 г. для Носферату: Симфония ужасов Другой пересказ истории Дракулы был переименован с изменением некоторых элементов истории, чтобы избежать нарушения авторских прав. Это действительно страшно.

Еще один классический фильм, идеально подходящий для создания настроения на Хэллоуин, – Universal. “Франкенштейн” В ролях Борис Карлофф или позже “Невеста Франкенштейна” И снова с Карлоффом и Эльзой Ланчестер в качестве его невесты, и да, это ее настоящие волосы. Я знаю, что у производства Hammer Studio фильмов о Дракуле и Франкенштейне с Кристофером Ли и Питером Кушингом в главных ролях есть много поклонников, но я не нахожу их пугающими из-за того, что Хаммер использует плоское освещение, которое устраняет большинство теней и придает им вид Warner Bothers. 30-е гг. Гангстерский фильм.

Мой самый любимый фильм ужасов – это работа русского иммигранта Вэла Лоутона, который возглавлял отдел фильмов ужасов RKO в 1940-х годах. Его фильмы включают «Любители кошек», «Прокляните кошачьих людей» А также “Человек-гепард” Фильм, который содержит серию ужасов, когда молодая девушка гонится за тигром, которого, как мы уверены, не видно, за исключением размытых теней. Мой самый любимый фильм о Льютоне, и мое настроение на Хэллоуин – это Льютон. «Я ходил с зомби», Рассказывая историю Джейн Эйр, действие которой происходит на плантации сахарного тростника в Карибском море. Здесь нет смерти или зомби-апокалипсиса, но чудесная смесь света, тени и звука доводит ужас до кульминации.

Но хватит о страшных фильмах о Хэллоуине.

Я не помню, чтобы в 1950-х годах купленные в магазине костюмы на Хэллоуин были таким же популярным явлением, как сейчас. В магазинах можно купить костюмы, но они были плохо сшиты из материалов, которые, я думаю, загорелись бы без особой провокации. Старые бумаги были дешевле и безопаснее.

У меня есть и другие воспоминания о Хэллоуине, например, о том году, я думаю, это был 1976 год, когда я угощал наших троих детей ледяной бурей, и мы вернулись домой, как Джек Фрост и его семья. Затем был год, когда мой старший сын и его друг были настолько сбиты с толку, что не могли подделать костюмы, и закончили тем, что таскали по головам мешки для мусора, прикололи часть доступного мусора к своим шляпам и использовали их как мусор.

У тебя Хэллоуин.

Томас Киркпатрик-старший – житель Силвер-Крик. Отправляйте комментарии на [email protected]