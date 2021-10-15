Хендрикс Лапьер прошел путь от болельщика до одноклубника Алекса Овечкина. В среду они оба забили в одном матче. «Это была чудесная ночь».

Хендрикс Лабер Он входил в десятку лучших талантов драфта НХЛ 2020 года, акции которого упали после того, как команды испугались опасений по поводу травм головы и шеи. Лапьер уступил «Вашингтон Кэпиталз», который променял свой выбор на 22-е место.

Его создание в 1920-х годах не обязательно было той сказкой, которую воображал Лапьер, когда он самоуверенно рисовал точки. эльф, но в некотором смысле то, что произошло на самом деле, было лучше. Центровой, которому на тот момент было 18 лет, сказал, что он «очень, очень счастлив» присоединиться к команде талантливых шляпников, и на это была одна причина.

«Я был большим поклонником Овечкина, когда рос, – сказал Лапьер 6 октября 2020 года после своего выбора. «У меня была его рубашка. У меня на стене висел его плакат. Первая рубашка, которую я получил, была рубашка Овечкина».

На следующий день Лапьер откопал несколько бесценных фотографий из своего детства. На одной из фотографий молодой Лапьер раскачивает рубашку Овечкина. В другом матче он стоит перед папой Овечкиным, обнимая коллекцию трофеев с одного из своих турниров.

Поздравляем Хендрикса и всех участников драфта в этом году !!! До скорого :))))) https://t.co/tCdDks89v3 – Алексей Овечкин (@ ovi8) 8 октября 2020 г.

«Когда твой Толстяк станет твоим товарищем по команде», – отметил Кэпиталз в социальных сетях.

Хорошо, верста. В этой же организации: ✅. Коллеги: ❎.

Ровно через год и одну неделю Лапьер, которому сейчас 19 лет, прибывает в столицу после увлекательных тренировок, на которых он завершил предсезонный сбор на пять очков. Лабе дебютировал в Национальной хоккейной лиге против «Нью-Йорк Рейнджерс» перед своей семьей и девушкой на Capital One Arena. Он центрировал третью серию, выступая среди ветеранов НХЛ, Конора Шири и Ти Джей Оши.

В тот вечер Лапьер не только официально стал товарищем по команде Алекса Овечкина, но и забил свой первый гол в НХЛ, подняв хоккейного чемпиона на пятое место в списке бомбардиров НХЛ (732). Превосходный пас и удар слева от Уши, Лапьер помчался один и пробил мимо вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева. Лапьер тяжело скользил по доскам, но О’Ши вытащил его обратно на лед, так как их двое атаковали остальные товарищи по команде.

Через несколько минут фанаты «Кэпиталз» тепло приветствовали Лапьера, когда диктор ПА Уэс Джонсон объявил свой счет. Голы Кэпиталз 29, ХЕНДРИКС ХХХХХХХ лапьер.

На льду Овечкин только что вернулся на скамейку запасных для смены. Овечкин дружески нанес удар головой.

Эти двое сели рядом, Лапьер справа от Овечкина, а голевой сигнал Уэса Джонсона эхом разнесся по всей арене. Овечкин, глядя на жумботрон, похлопал Лапьера по каске, чтобы еще раз поздравить его. Лапьер широко улыбнулся и посмотрел на яркую звезду.

Лапьер рассказал о послематчевом моменте с Аль Кокеном из NBC Sports Washington.

«Он замечательный человек», – сказал Лапьер об Овечкине. «Он хороший товарищ по команде, но он также и хороший игрок. Он всегда находит способы забивать. Он всегда готов в комнате. Он был действительно велик для меня после моего гола. Я очень ценю такие вещи. Для меня как для игрока. молодой человек, получить щелчок по плечу и увидеть, как эти парни забивают, это так особенно. На это приятно смотреть. Всем нравится “.

Лапьер добавил: «Это была отличная ночь. Поклонники были потрясающими. Атмосфера была невероятной. Трудно описать словами, но лучше некуда».

Фото: @ Lapiz92 / @Capitals