ХЕРСОН: Сотни жителей недавно освобожденного города Херсона выстроились под дождем в очередь, чтобы обменять российские SIM-карты в своих мобильных телефонах на местные в четверг, всего через несколько дней после того, как украинские войска отбили город.

«Наконец-то мы добились нашей победы, нашего освобождения. Слава Украине, слава героям», — сказала 54-летняя местная жительница и швея Светлана Костикова, которая сказала, что у нее не было другого выбора, кроме как использовать российскую SIM-карту. .

«Я удалила все свои приложения, а потом обстоятельства вынудили меня использовать их, чтобы выйти на связь», — сказала она. Правительство в Киеве, которое заявляет, что российские войска разрушили систему связи Херсона перед уходом, установило ретрансляционные станции по всему городу.

Россия разрушает большую часть Херсона, но не верит в лучшее

На главной площади города местные операторы связи, в том числе «Киевстар» и Vodafone установили киоски, где жители могли либо получить бесплатную SIM-карту, либо заплатить, чтобы не стоять в очереди.

«Моя сим-карта сгорела, когда в мою квартиру попала ракета. Сгорел весь дом, четырехэтажка, 65 квартир», — сказала 67-летняя Семянова Людмила, получив свою бесплатную карту.

Местная сотрудница «Киевстара» предложила несколько российских SIM-карт, которые, по ее словам, либо раздавались бесплатно, либо продавались российским правительством во время оккупации.