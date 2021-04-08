Хет-трика Мясника в 10-м финале недостаточно, потому что Россия обгоняет Канаду в керлинге

Непоследовательное выступление канадского бэк-энда дорого обошлось в проигрыше со счетом 8-7 за пределами финала России в среду на чемпионате мира по керлингу среди мужчин BKT Tyres & OK Tire.

Пропущенные Даррен Молдинг III и Брендан Бутчер допустили несколько поздних фолов, когда Канада проиграла 7: 3 в матче Робина на Markin McPhail Center.

«Я бы сказал, что это было действительно очень хорошее усилие», – сказал Бутчер. «Мы сделали много выстрелов. Было несколько из них, которые не попали точно в нужное место, но иногда это просто случается. Это игра».

Пара Молдинга промахивается на седьмом конце, вынуждая Мясника нажать на кнопку для трех, чтобы получить одно преимущество и 4-3. Последний камень Мясника в восьмой части слишком закрутил, поставил кран Сергея Глухова на двоих.

Молдинг и Ботчер оба сыграли легкие результаты в последних девяти бросках, когда Россия украла пару. Мясник впечатляюще сделал дубль и сделал хет-трик в 10-м финале.

Канада добавляет дополнительный финиш, и Глухов забрасывает последний камень вничью. Было проведено тщательное обследование всех трех его товарищей по команде, поскольку русский камень остановил усы ближе, чем канадский камень на 12-футовом кольце.

«Это потрясающе», – сказал российский командующий Антон Калеб. «Мои ноги сейчас дрожат. Я чувствую себя прекрасно».

Смотреть | Россия одерживает первую в истории победу над Канадой в чемпионатах мира:

Обогнав Канаду, Брендан Бутчер удвоил финиш и набрал три очка, чтобы обеспечить дополнительный финиш, а россиянин Сергей Глухов забил единственный гол, когда Россия впервые победила Канаду на чемпионате мира по керлингу среди мужчин. 2:21

Это была первая победа России над Канадой за восемь попыток в этом соревновании.

Бросок Молдинга в матче составил всего 67 процентов, а у Бутчера – 71 процент. В среду вечером Канада сыграет с действующим чемпионом Швеции Никласом Иденом.

В других дневных матчах американцу Джону Шустеру потребовалось дополнительное финиширование в победе со счетом 10: 9 над шотландцем Брюсом Мьюатом. Японец Юта Мацумура победил голландца Яапа Ван Дорпа со счетом 7: 5, а итальянец Джоэл Реторназ обыграл норвежца Стивена и стадион 10: 3.

После 17 ничьих Швеция и Россия разделили первое место – 8: 2. Канада сыграла вничью с четырьмя исходами и финишировала третьими, 7: 3, с Норвегией, США и Шотландией.

Шесть лучших команд в этой области, состоящие из 14 команд, сразятся в отборочных. Швейцар Питер де Крус занял седьмое место со счетом 5-4, а Италия – 5-5.

В четверг вечером Канада сыграет с Норвегией, а четвертьфинальный матч завершится в пятницу утром против немца Секстена Тутцека.

Невероятный размах с их стороны

Канадский передовой Брэд Тиссен (85 процентов) и лидер Кэррик Мартин (90 процентов) имели сильные проценты, но русские были последовательны и меняли, когда это было необходимо.

«Они оказали некоторое давление, мы дали им половину бросков, и они смогли воспользоваться преимуществом», – сказал Баучер. «В конце концов, мы сделали хороший бросок с 10-ю и заставили их бросить еще один, чтобы выиграть, и он пришел туда. Это был потрясающий результат с их стороны».

Первые два победителя четвертьфинала выйдут в полуфинал в субботу.

Команды, занявшие с третьего по шестое места в турнирной таблице, сразятся в отборочных матчах с победителями за выход в четвертый раунд. Поединки за медали запланированы на воскресенье.

Иден победил канадца Кевина Коя в финале чемпионата мира 2019 года в Летбридже, Альта. Мероприятие 2020 года было отменено из-за пандемии.

Шесть лучших команд также займут домашние места на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Зрители не допускаются на WinSport Arena, что также имело место в недавних канадских мужских, женских и смешанных парных турнирах.

Турнир Большого шлема станет следующим в календаре пузырей перед отборочными турнирами мира среди женщин в конце апреля.