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«Хизбалла» вновь угрожает израильскому газовому месторождению: «Играть со временем бессмысленно»

31 июля, 2022
Toma Kulikov

В воскресенье утром ливанская группировка «Хизбалла» опубликовала видео с угрозами в отношении инфраструктуры добычи газа на израильском морском месторождении недалеко от спорной морской границы между двумя странами.

«Хизбалла» недавно усилила свою риторику и действия в отношении пограничного спора после того, как Израиль перебросил судно для разведки природного газа на месторождение Кариш, которое, по утверждению Ливана, является спорным районом. В своих самых смелых шагах Хизбалла Я отправил Четыре дрона в направлении платформы Кариш несколько недель назад, и все они были я возражал со стороны Армии обороны Израиля.

Воскресное видео начинается с текста, который гласит: «Играть со временем бесполезно» на иврите и арабском языке.

Кадры и координаты платформы Arendal Spirit, плавучей производственной системы Energean и буровой установки Icemax компании Stena показаны между клипами, на которых видно, что военно-морская ракетная система находится в процессе подготовки.

Некоторые кадры мест добычи газа датированы 30 июля.

В конце видео написано «В пределах досягаемости».

Израиль и Ливан, у которых нет дипломатических отношений, вели косвенные переговоры при посредничестве США о правах на газовое месторождение Кариш и делимитации спорной морской границы между двумя странами.

Ранее в этом месяце лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла предупредил, что беспилотники, направленные на поле Кариш, — это «только начало» и что его группа развернет полевую войну.

ФАЙЛ: Бойцы «Хизбаллы» поднимают руки, когда их лидер Хасан Насралла говорит по видеосвязи во время марша в ознаменование Дня аль-Кудс или Дня аль-Кудса в южном пригороде Бейрута, Ливан, 29 апреля 2022 г. (AP Photo/ Хассан Аммар)

Некоторые ливанские лидеры раскритиковали террористическую группу за запуск дронов, заявив, что это излишне рискованный бизнес.

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Система ПВО типа «Железный купол» в море на борту корабля ВМС охраняет плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки Energean на газовом месторождении Кариш на кадрах, опубликованных армией 2 июля 2022 года (Силы обороны Израиля)

Всемирный банк охарактеризовал финансовое положение Ливана, вышедшее из-под контроля с 2019 года, как один из самых тяжелых экономических кризисов в мире с 1850-х годов. Тем временем страна сталкивается со значительным политическим хаосом, усугубленным смертоносным взрывом в порту Бейрута в 2020 году.

В ответ израильские лидеры заявили, что израильская армия будет действовать против любой угрозы, и призвали Ливан достичь соглашения, чтобы он мог начать добычу газа и выйти из нынешнего экономического спада. Израиль также сделал суровые предупреждения «Хизбалле» по дипломатическим и военным каналам.

Израиль сохраняет за собой суверенитет над газовым месторождением Кариш и стремится разрабатывать его, одновременно пытаясь позиционировать себя как поставщика природного газа в Европу.

Исполняющий обязанности министра энергетики Ливана Валид Файяд (справа) встречается со старшим советником США по энергетической безопасности Амосом Хохштейном в Бейруте, 31 июля 2022 г. (Anwar AMRO/AFP)

В пятницу министр иностранных дел Ливана Абдулла Бухабиб заявил, что это нечто большее. оптимистичен как никогда о переговорах. Посол США по энергетике Амос Хохштейн вернулся в Ливан для переговоров в воскресенье.

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