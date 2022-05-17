«Хизбалла» потеряла большинство на парламентских выборах в Ливане

Заполнитель при загрузке действий со статьей

БЕЙРУТ. Согласно результатам, опубликованным во вторник, «Хизбалла», связанная с Ираном политическая партия и вооруженная группировка, и ее союзники потеряли большинство в ливанском парламенте после выборов, которые принесли победу противникам группировки. Результаты означают резкий раскол в парламенте, что может усложнить задачу формирования правительства в то время, когда Ливан борется с худшим экономическим кризисом. Они также показали, что независимые кандидаты, возможно, получили по крайней мере 10 процентов мест в знак гнева избирателей по поводу того, как ливанские политики долгое время управляли экономикой.

На воскресных выборах «Хизбалла» и ее союзники столкнулись с союзным Саудовской Аравии блоком, возглавляемым политиками, которые стали полевыми командирами во время 15-летней гражданской войны в Ливане. Эту группу возглавляет правая христианская партия «Ливанские силы», окружение которой призывает разоружить «Хизбаллу».

По словам представителей «Хизбаллы» и Ливанских сил, ни один из блоков не получил парламентского большинства, хотя возглавляемая «Хизбаллой» коалиция сохранила наибольшую долю мест: на данный момент у нее 61 место — по сравнению с минимум 70 после последних парламентских выборов в 2018 году. вернула себе, если бы она убедила некоторых независимых кандидатов присоединиться к ее блоку.

Новый парламент выберет следующего премьер-министра страны и изберет нового президента после того, как в октябре истечет срок полномочий Мишеля Ауна, союзника «Хизбаллы». Аналитики говорят, что равное распределение мест между блоками, вероятно, может привести к тупиковой ситуации и задержке формирования правительства.

Маха Яхья, директор базирующегося в Бейруте Ближневосточного центра Карнеги, заявил, что, если результаты сохранятся, борьба может закончиться в новом политическом ландшафте, кто займет пост спикера парламента. Потери «Хизбаллы» означают, что нынешний спикер парламента Набих Берри, занимающий этот пост с 1992 года и являющийся одним из ближайших союзников «Хизбаллы», может лишиться своего поста. READ Семь человек погибли и трое пропали без вести в результате обрушения стены каньона на моторные лодки в озере в Бразилии.

На вопрос, будут ли ливанские силы выступать против Берри, представитель Берри сказал: «Само собой разумеется, что так продолжаться не может».

Политические разногласия могут иметь катастрофические последствия для Ливана, которому срочно нужно правительство, способное продолжить переговоры о финансовой помощи от Международного валютного фонда. Задержка может также поставить под угрозу обещания помощи со стороны международного сообщества, в том числе таких правительств, как Франция и Саудовская Аравия, которые не хотят финансировать правительство, контролируемое «Хизбаллой».

Более дюжины мест в парламенте достались независимым кандидатам, которые два года назад вышли из протестного движения против политического класса Ливана, который многие считают коррумпированным и неэффективным. Многие независимые также пообещали справедливость жертвам взрыва в порту Бейрута в 2020 году, в результате которого погибло более 200 человек и была разрушена большая часть центра города.

Среди победивших независимых кандидатов были Элиас Джаради, офтальмолог, получивший место, которое ранее занимал союзник «Хизбаллы» на юге Ливана, центр поддержки группировки, и Ибрагим Мнемнех, архитектор из Бейрута, который попал в заголовки газет, когда сказал в интервью, что он был там. . Выступает за отмену законов, криминализирующих гомосексуальность.

Выборы прошли на фоне обвинений независимого наблюдателя Ливанской ассоциации за демократические выборы в «вопиющих нарушениях, давлении, запугивании и слабом регулировании». Зафиксированные нарушения включали акты насилия в отношении наблюдателей-добровольцев ассоциации. что сторонники партии незаконно следуют за избирателями к будкам; Урны для голосования отсутствуют в сопроводительных документах.

Миссия ЕС по наблюдению за выборами также заявила в предварительном отчете, что «выборы были омрачены широко распространенной практикой покупки голосов и кумовством».

Явка в городах Ливана была низкой, несмотря на призывы политиков к гражданам идти на избирательные участки. В Бейруте Рания Сафар, 48-летняя учительница, проголосовала против традиционных партий, выразив осторожную надежду на перемены. READ Беглец сдается после почти 30 лет бегства в Австралии.